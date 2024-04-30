РФ завдаватиме більше масованих ударів по Україні у найближчі два місяці

Російські окупанти користуються "вікном можливостей".

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РФ 29 квітня атакувала Одесу балістикою / Колаж Главреда. Фото: ДСНС

Російські окупанти намагаються по-максимуму скористатися дефіцитом озброєння у українських військ, допоки ЗСУ не накопичать необхідні засоби ураження. Як пояснив в ефірі телемарафону командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Юрій Федоренко, у травні-червні слід чекати посилення масованих ударів по прифронтових і тилових містах.

Федоренко, між іншим, підтвердив, що Путін поставив чітку мету для російських загарбників до 9 травня - окупувати якнайбільше українських населених пунктів.

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Окремо боєць пояснив причину раптового посилення ракетних ударів по Україні. За словами Федоренка, Росія побачила для себе "вікно можливостей", допоки ЗСУ не накопичать необхідну кількість озброєння, в тому числі ракет до ППО.

"Що стосується в цілому інтенсивності ведення бойових дій, а також завдання ракетних ударів та (ударів) безпілотників по всій території України. Чому це зараз відбувається максимально активно? Тому що противник розуміє, що вже через орієнтовно півтора-два місяці Сили оборони матимуть у концентрації необхідні засоби ППО, а також необхідну номенклатуру боєприпасів на передній ліні бойового зіткнення, які унеможливлять виконання завдань противнику з тією інтенсивністю, з якою він веде зараз. Тому противник намагається користуватися вікном цих можливостей", - висловився Федоренко.

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Російські окупанти за останній тиждень захопили українські населені пункти на сході України. Це відбувається в той момент, поки ЗСУ чекають на військову допомогу від західних партнерів.

На Авдіївському напрямку українські військові були змушені відійти на нову лінію оборони на кілька кілометрів на захід. Ситуація ще більше ускладнюється тим, що окупанти прорвали північну частину цієї оборонної лінії.

Як писав Bild із посиланням на джерело в українській армії, не виключений новий наступ ворога на Харків за участю від 20 до 40 тисяч осіб. За словами українських військових, РФ виробила ефективну тактику, яка включає масовані удари авіабомбами.

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

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