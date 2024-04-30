Ракетний удар по Україні на Великдень: українців попередили про нові провокації РФ

За даними Цетру протидії дезінформації, Росія готує ракетні та міжрелігійні провокації для дестабілізації ситуації в Україні у період Великодніх свят.

https://glavred.net/ukraine/raketnyy-udar-po-ukraine-na-pashu-ukraincev-predupredili-o-novyh-provokaciyah-rf-10561646.html Посилання скопійоване

РФ готує ракетні провокації в період святкувань / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Російські окупанти з високою ймовірністю можуть завдати ракетного удару по території України в період святкування Великодніх свят. Про це повідомив керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО України Іван Сличко в ефірі "Громадського радіо".

Він закликав українців з уважністю поставитись до сигналів повітряної тривоги.

"Враховуючи досвід минулих років, з високою ймовірністю РФ також готує ракетні провокації в період святкувань, тому не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Якщо щось подібне заявлятиметься в інфопросторі, ми повідомлятимемо, але вже варто не нехтувати сигналами тривоги та відразу йти в укриття", - сказав Сличко. відео дня

Він також підкреслив високу ймовірність роботиДРГ противника в прикордонних областях України і закликав громадян бути дуже уважними та обережними. Крім того, Центр протидії дезінформації очікує зростання релігійних конфліктів у медійному просторі під час Великодніх свят.

"Ми прогнозуємо зростання релігійних конфліктів у інфополі в період Великодніх свят. Росія, як завжди, бере якийсь серйозний інфопривід і викручуватиме його у своєму ключі", - додав Сличко.

Він зазначив, що кількість провокативних фейків та маніпуляцій, спрямованих на дискредитацію священнослужителів та вірян УПЦ МП в Україні, буде зростати.

Що відомо про Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Ракетний удар по Україні - наслідки обстрілу

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 квітня Одесу було атаковано російськими ракетами. Голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок удару є загиблі та поранені.

Для цієї атаки окупанти використали балістичну ракету "Іскандер" з касетним боєзарядом. Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що ця зброя була обрана спеціально для масового вбивства мирних українців. Кількість загиблих внаслідок цієї атаки зросла до п'яти, понад 30 осіб отримали поранення.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш прокоментував масовий ракетний удар російських окупантів по Україні 27 квітня, зауваживши, що ворог використовував "Калібри", але не застосовував дрони-камікадзе типу Shahed.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред