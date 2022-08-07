"Можливо, у них є план": Кім вважає неможливим захоплення Миколаєва найближчим часом

Кім вважає, що РФ не зможе захопити Миколаїв найближчим часом / УНІАН, Главред

У армії Росії, можливо, є план по захопленню Миколаєва, але вони не зможуть захопити місто найближчим часом. Про це заявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє Главком.

Він зазначив, що ситуація в області напружена, але контрольована. Окупанти не можуть просунутися вперед, так як українські захисники проводять успішні контратаки.

Кім додав, що окупантам знадобиться мінімум місяць, щоб просунутися на 30 км. При цьому, їм буде необхідно просуватися в день хоча б на кілометр.

"Можливо, у них є план десь за півроку узяти Миколаїв, але найближчим часом це просто нереально. До того ж в першу чергу росіяни намагатимуться вийти на адміністративний кордон Херсонщини, щоб зафіксувати хоч якусь "перемогу". Тому що розумно перед тим як робити наступні кроки, завершити хоч що-небудь", — сказав Віталій Кім.

Він також звернув увагу на те, що українські військові влучно б'ють по складах боєприпасів і пунктах призначення окупантів.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються накопичити сили і створити ударне угруповання, щоб піти в наступ. Вони хочуть вийти на адміністративний кордон Херсонської області.

Ситуація на півдні країни

Виконуючий обов'язки керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій 1 серпня сказав, що ЗСУ на Херсонщині звільнили вже 46 населених пунктів. Ситуація в регіоні важка. Він закликав місцевих жителів їхати до більш спокійних регіонів.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Росія у Херсонській області зібрала вже 30 тисяч військ. Окупанти готуються наступати на Кривий Ріг та Миколаїв. За його словами, загарбникам поставлено завдання висуватися 6 серпня. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку, оскільки якість підведених російських підрозділів залишає бажати кращого.

У Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Путін міг дати наказ російським військам захопити Харків. Як відзначили аналітики, окупанти декілька місяців контролювали позиції в районі Балаклії і Великої Комишувахи Харківської області і можуть використовувати ці райони в якості плацдарму для наступальної операції.

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