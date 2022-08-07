Кремль готував заміну Зеленському: головним гауляйтером України мав стати Смешко - ЗМІ

Кремль готував Смешка на заміну Зеленському / колаж фото Офіс президента, УНІАН

Кремль готував на місце "президента" керівника СБУ 2003-2005 років Ігоря Смешка. Він міг стати головним гауляйтером України у разі можливої втечі президента Володимира Зеленського з країни. Про це заявила телеведуча Наталія Мосейчук в ефірі телемарафону.

Варто відзначити, що це поки непідтверджена інформація. Представник пресслужби Головного управління розвідки України Андрій Юсов заявив, що всі зрадники і ті, хто готовий допомагав окупантам, повинні бути покарані.

"Безумовно, такі справи, я не кажу конкретно про прізвища, з'ясувати, хто був готовий і хто співпрацював з окупантом на всіх щаблях, і коли ми говоримо про колаборантів, це люди, які співпрацюють і зараз надають допомогу окупантам на тимчасово окупованих територіях. Це ті, хто готувався зустрічати з квітами, з ключами від кабінетів, і, безумовно, вони повинні бути покарані справедливим незалежним судом і слідством", – сказав Юсов.

Після закінчення війни українські правоохоронці зможуть об'єднати результати проваджень в одну структуровану картину. У ній фігуруватимуть і кум Путіна Віктор Медведчук, а також інші колаборанти, проти яких вже є докази.

"Так працювала страшна система, в яку роками інвестувалися криваві газові гроші. Йдеться про мільярди і мільярди коштів. І, на жаль, в цьому були задіяні абсолютно різні люди, і представники різних начебто формально і за кольорами, і за посадами, і за позиціями людей. І ми цей пазл складемо як держава, і винні будуть покарані. Під винуватими маються на увазі не тільки окупанти, а й внутрішні зрадники. Такі, на жаль, теж були, і ми повинні це визнати і вичистити країну", — додав Юсов.

Нагадаємо, ще на самому початку війни США запропонували президенту України Володимиру Зеленському допомогу в евакуації з країни. Америка вважала, що Зеленський був метою номер один для Росії. Однак президент України відмовився залишати країну.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що з початку повномасштабної війни в Україні на Зеленського було скоєно більше десятка замахів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов підтвердив спроби замаху, однак за його даними, їх було не 10, а мінімум 5. Всі вони були здійснені в кінці лютого і початку березня.

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