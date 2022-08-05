Кім закриває Миколаїв на дві доби: у місті влаштують "полювання" на російських шпигунів

Окупанти РФ обстрілюють Миколаїв / Віталій Кім

В Миколаєві вводиться тривала комендантська година з 23:00 п'ятниці, 5 серпня до 5: 00 понеділка, 8 серпня.

Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, відповідне розпорядження він підписав сьогодні.

Згідно з документом, на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня до 05:00 8 серпня.

"Всіх прошу ставитися з розумінням, спланувати вихідні і зробити закупівлі на ці два дні", - зазначив він.

Що відомо про комендантську годину в Миколаєві

Раніше Кім повідомляв, що для проведення операції по виявленню навідників окупантів планується через тиждень-два закрити місто Миколаїв на декілька днів.

Нагадаємо Віталій Кім розповів, що в Миколаїв починається активне "полювання" на зрадників, які допомагають окупантам наносити ракетні удари по Україні. Люди, які будуть здавати коригувальників, зможуть отримати по 100 доларів.

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