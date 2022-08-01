УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ звільнили понад 40 пунктів на Херсонщині: ситуація критична, людям слід виїжджати - ОВА

1 серпня 2022, 15:55

На звільнених територіях Херсонської області є села, які практично повністю зруйновано, окупанти продовжують їх обстрілювати, сказав Дмитро Бутрій.

Херсон Хаймарс
Армія України звільнила 46 населених пунктів у Херсонській області / Колаж Суспільне, DVIDSHUB Flickr

Збройні сили України з початку повномасштабного військового вторгнення Росії звільнили 46 населених пунктів у Херсонської області. Є села, які зруйновано практично повністю, росіяни продовжують обстрілювати ці території. Ситуація в області критична, людям потрібно евакуюватися до більш безпечних регіонів. Про це заявив виконуючий обов'язки керівника обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

Під час свого брифінгу у понеділок, 1 серпня, він розповів про те, що 46 населених пунктів сили оборони України вже звільнили. Більшість на півночі регіону - недалеко від Дніпропетровської області -і частково на півдні, де поруч Миколаївщина.

"У Херсонській області на сьогодні вже деокуповано 46 населених пунктів, більшість - це на півночі (області), яка межує з Дніпропетровською областю, і трохи на півдні, на кордоні з Миколаївською областю", - зазначив Бутрій.

За його словами, на територіях, які ЗСУ вдалося звільнити, є села, які "практично зруйновано на 90%". Росіяни продовжують їх обстрілювати, більшість населення виїхало.

Також чиновник акцентував увагу на тому, що ситуація в регіоні критична, людям потрібно їхати в більш безпечні області.

"Щоб себе убезпечити, я рекомендую евакуюватися на більш безпечні території до звільнення області", - підкреслив Дмитро Бутрій.

Дивіться онлайн новини Херсона

Ситуація у Херсонській області

Армія України продовжує військову операцію у Херсонській області. Воїни 26 липня завдали артилерійських ударів по Антонівському мосту у окупованому Херсоні. Естакада більше не придатна для експлуатації.

У Оперативному командуванні Південь 30 липня повідомили, що ЗСУ вдарили і по Антонівському залізничному мосту. Шляхопровід також пошкоджено, комунікація по ньому неможлива.

У розвідці Великобританії відзначали, що контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку вже в самому розпалі. Працює артилерія українських військ, наносяться удари по стратегічно важливих об'єктах і ворожих позиціях. Згідно з даними фахівців, Херсон вже майже відрізано від інших окупованих територій.

Журналісти CNN відзначили, що Росія, схоже, вирішила зосередитися на утриманні окупованого Херсона, який важливий для Москви з точки зору подачі води до захопленого Криму. Окупанти, як і раніше, контролюють великі території на північний схід від міста і можуть поповнювати свої сили на західному березі за допомогою понтонних переправ і поромів через Дніпро. Однак ЗСУ б'ють по стратегічній логістиці, командних пунктах і складах ворога. Українські війська мають намір переломити ситуацію, застосовуючи РСЗВ HIMARS.

Інші новини:

ЗСУ новини Херсона Херсонська область війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:03

Останнє хвастощі: кадировця під час запису відео для Tik-Ток знищили ЗСУ

15:58

У Каховці партизани підірвали машину разом з колаборантом, він у реанімації - ЗМІВідео

15:55

ЗСУ звільнили понад 40 пунктів на Херсонщині: ситуація критична, людям слід виїжджати - ОВАВідео

15:53

Актор з серіалу "Кріпосна" пішов на фронт захищати Україну

15:41

Гороскоп на серпень 2022 для Козерогів: різкі зміни, зниження доходу і любовний трикутникВідео

Реклама
15:32

Палахкотіло і вибухало до ранку: подробиці ліквідації військового складу РФ на ХерсонщиніВідео

15:24

Повня в серпні 2022: що потрібно зробити, щоб уберегтися від бідВідео

15:21

Київ "засипле" ракетами: відома точна дата - жахливий прогноз екстрасенсаВідео

15:13

"Зараз усе буде однозначно": експерт розповів, чи визнає Захід референдуми 11 вересня

15:01

16-тонні HIMARS стояли на другому поверсі: в РФ заявили про знищення 2 РСЗО й оконфузилися з відеоВідео

15:00

Гороскоп на липень 2022 для Стрільців: робота мрії та чудове одужанняВідео

14:59

Ракетні удари по Москві: Тука назвав цілі для ЗСУВідео

14:27

Від психопатії до онкології: психолог пояснив, якими захворюваннями страждає ПутінВідео

14:24

79% українців за закриті кордони Росією з візами та митницями - нове опитування

14:15

"Своїх навіть не забирають": буряти та росіяни убивають один в одного на ХерсонщиніВідео

14:07

В Україну прибули німецькі РСЗВ MARS II - РезніковВідео

14:03

Євген Жуков. Кадирівці, звірства бурятів, роздача зброї населеннюВідеоблоги

14:00

У нових "Сватах" зіграє дублер Добронравова

13:55

Успішний контрнаступ на Херсонщині: ЗСУ взяли в полон 11 окупантів, серед них прапорщик та офіцерВідео

13:45

Тепло , але нестійке - з дощами і грозами: прогноз погоди від Діденка на 2 серпняВідео

Реклама
13:42

"Усі імперії розпадаються": експерт оцінив сценарій розвалу Росії після війни в Україні

13:37

Безруков зганьбився заявою про свої яйця

13:33

Москва повинна дотримуватися зобов'язань: Кулеба про прорив "зернової блокади" РФВідео

13:16

Чоловік загинув, 13-річний син стікав кров’ю на очах у матері: медики врятували поранену жінку з ЛимануВідео

13:14

Сукня в оренду, міцний коктейль і шикарний особняк: Борис Джонсон зіграв з дружиною пишне весілля

13:00

Гороскоп на завтра 2 серпня 2022: Близнюкам - гроші, Левам - везіння, Скорпіонам - таємні бажанняВідео

12:27

Американські експерти пояснили, як агресори намагаються вберегти Антонівський міст від обстрілів ЗСУВідео

12:17

В Англії вболівальники на руках спустили хлопчика з українським прапором до футболіста ЗінченкаВідео

11:54

Як вибрати ідеальну каву для кавомашини або кавоварки і не потрапити в халепу

11:49

Анатолій Анатоліч жорстко в казці поглумився над Тодоренко, Сєдоковою, Джиганом і Путіним

11:46

Брешуть і не червоніють: генштаб РФ видав спалену солому за знищені ракети до HIMARS

11:28

"Зрадник" поїхав додому 200-им: ЗСУ ліквідували 22-річного окупанта з ДонецькаВідео

11:05

Виплати переселенцям: хто з українців не отримає гроші в серпніВідео

11:00

Запорізький напрямок є найслабшою ділянкою для РФ, вона "латає дірки" підкріпленням – розвідка БританіїВідео

10:59

"Нема БК - нема запалу у війська": ЗСУ потужно влупили біля Скадовська та знищили 3 склади окупантівВідео

10:42

Прикмети на 2 серпня: які 3 речі не можна робити в день Іллі, щоб не привернути бідуВідео

10:39

"Треба посилювати ППО": Гіркін злякався за долю Севастополя і Кримського моста

10:36

В Україні заштормить: синоптики попередили про серйозне погіршення погодиВідео

10:19

Волонтер на своїх двох пройшов пішки від Києва до Запоріжжя і зібрав мільйон для ЗСУ

10:11

ЗСУ знищили комбата вагнерівців, якого особисто нагородив президент Сирії АсадВідео

Реклама
09:56

"Все змінилося": Брежнєва зважилася на зізнання на тлі чуток про розлучення з Меладзе

09:42

Блогера розсварили за маячню про утиски російської мови у Львові: йому довелося вибачатисяВідео

09:11

Путін, можливо, наказав військам взяти Харків та область - ISWВідео

09:02

Перше судно з зерном покинуло порт Одеси – CNNВідео

08:52

День Іллі 2022: традиції, заборони і магія дня

08:50

Африканська спека або осінні зливи: якою погодою здивує серпеньВідео

08:47

Гороскоп на сьогодні 1 серпня 2022: Овнам - несподіванки, Левам - гроші, Стрільцям -небезпека

08:46

Фермер пригнав отару овець з Донеччини на Волинь: пішки йшли 50 км, сотню тварин ворог вбив з мінометаВідео

08:35

Від зубожілої Лорак втік коханець

08:30

Яке варення найкорисніше: ТОП-4 цілющих десертівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти