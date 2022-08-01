ЗСУ звільнили понад 40 пунктів на Херсонщині: ситуація критична, людям слід виїжджати - ОВА

Армія України звільнила 46 населених пунктів у Херсонській області / Колаж Суспільне, DVIDSHUB Flickr

Збройні сили України з початку повномасштабного військового вторгнення Росії звільнили 46 населених пунктів у Херсонської області. Є села, які зруйновано практично повністю, росіяни продовжують обстрілювати ці території. Ситуація в області критична, людям потрібно евакуюватися до більш безпечних регіонів. Про це заявив виконуючий обов'язки керівника обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

Під час свого брифінгу у понеділок, 1 серпня, він розповів про те, що 46 населених пунктів сили оборони України вже звільнили. Більшість на півночі регіону - недалеко від Дніпропетровської області -і частково на півдні, де поруч Миколаївщина.

"У Херсонській області на сьогодні вже деокуповано 46 населених пунктів, більшість - це на півночі (області), яка межує з Дніпропетровською областю, і трохи на півдні, на кордоні з Миколаївською областю", - зазначив Бутрій.

За його словами, на територіях, які ЗСУ вдалося звільнити, є села, які "практично зруйновано на 90%". Росіяни продовжують їх обстрілювати, більшість населення виїхало.

Також чиновник акцентував увагу на тому, що ситуація в регіоні критична, людям потрібно їхати в більш безпечні області.

"Щоб себе убезпечити, я рекомендую евакуюватися на більш безпечні території до звільнення області", - підкреслив Дмитро Бутрій.

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Ситуація у Херсонській області

Армія України продовжує військову операцію у Херсонській області. Воїни 26 липня завдали артилерійських ударів по Антонівському мосту у окупованому Херсоні. Естакада більше не придатна для експлуатації.

У Оперативному командуванні Південь 30 липня повідомили, що ЗСУ вдарили і по Антонівському залізничному мосту. Шляхопровід також пошкоджено, комунікація по ньому неможлива.

У розвідці Великобританії відзначали, що контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку вже в самому розпалі. Працює артилерія українських військ, наносяться удари по стратегічно важливих об'єктах і ворожих позиціях. Згідно з даними фахівців, Херсон вже майже відрізано від інших окупованих територій.

Журналісти CNN відзначили, що Росія, схоже, вирішила зосередитися на утриманні окупованого Херсона, який важливий для Москви з точки зору подачі води до захопленого Криму. Окупанти, як і раніше, контролюють великі території на північний схід від міста і можуть поповнювати свої сили на західному березі за допомогою понтонних переправ і поромів через Дніпро. Однак ЗСУ б'ють по стратегічній логістиці, командних пунктах і складах ворога. Українські війська мають намір переломити ситуацію, застосовуючи РСЗВ HIMARS.

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