Окупанти хочуть спробувати вийти на адмінкордон Херсонської області: ворог накопичує сили-ОК "Південь"

Окупанти намагаються накопичити сили для виходу на адмінкордон Херсонської області / Колаж Людмила Денісова, Reuters

Російські окупанти намагаються накопичити сили і створити ударне угруповання, щоб піти в наступ. Вони хочуть вийти на адміністративний кордон Херсонської області. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Ударне угруповання окупанти створюють на Криворізькому напрямку.

"Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Створює ударне угруповання на Криворізькому напрямку, з метою не допустити прориву наших військ, планує контрнаступальні дії для виходу на адміністративний кордон Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на півдні країни

Виконуючий обов'язки керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій 1 серпня сказав, що ЗСУ на Херсонщині звільнили вже 46 населених пунктів. Ситуація в регіоні важка. Він закликав місцевих жителів їхати до більш спокійних регіонів.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Росія у Херсонській області зібрала вже 30 тисяч військ. Окупанти готуються наступати на Кривий Ріг та Миколаїв. За його словами, загарбникам поставлено завдання висуватися 6 серпня. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку, оскільки якість підведених російських підрозділів залишає бажати кращого.

У Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Путін міг дати наказ російським військам захопити Харків. Як відзначили аналітики, окупанти декілька місяців контролювали позиції в районі Балаклії і Великої Комишувахи Харківської області і можуть використовувати ці райони в якості плацдарму для наступальної операції.

Інші новини: