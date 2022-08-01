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Росія зібрала 30 тисяч військ на Херсонщині та має намір йти на Кривий Ріг та Миколаїв – Арестович

1 серпня 2022, 23:23

Окупанти розгорнули у Херсонській області багато пунктів управління, куди прилетять ракети HIMARS, сказав Олексій Арестович.

ВСУ Херсонщина, Херсонська область, Арестович
Армія України відіб'є новий наступ військ Росії на півдні - Арестович / Колаж Людмила Денісова, УНІАН, Офіс президента

Війська Росії зібрали у окупованій Херсонської області близько 30 тисяч військ. Вони збираються піти в наступ на Кривий Ріг та Миколаїв. Їм поставили завдання бути готовими висуватися 6 серпня, але підготовка може затягнутися. Однак атака, ймовірно, провалиться, оскільки ступінь бойової готовності таких сил викликає серйозні сумніви. Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У ефірі YouTube-каналу Фейгін Live він розповів про те, що російські окупанти збільшили своє угруповання на Херсонщині з 12-15 до 30 тисяч військових.

"На Херсонському напрямку в цілому приблизно під 30 російських БТГ. На правому березі - 22-25 тисяч. Всього було 12-15 тисяч, додали близько 10 тисяч", - зазначив Арестович.

За його словами, росіяни розгортають безліч командних пунктів, як на лівому, так і на правому березі. Рано чи пізно ЗСУ завдадуть по них удари ракетними системами HIMARS.

Радник глави Офісу президента акцентував увагу на тому, що армія Росії збирається наступати на Кривий Ріг та Миколаїв. Очікується "хоробрий наступ", окупантам поставили завдання бути готовими 6 серпня. Але терміни підсумкової підготовки можуть зміщуватися.

Втім, як очікує позаштатний радник Банкової, наступ буде провальним, а ЗСУ відіб'ють атаку. Ступінь готовності цих російських підрозділів, як стверджує Арестович, залишає бажати кращого.

"Загальний задум такий - піти на Кривий Ріг та Миколаїв. Хочу попередити жителів Кривого Рогу та Миколаєва – можете особливо не боятися, нічого у них не вийде. Ступінь бойової готовності цих військ викликає... вони, м'яко кажучи, не дуже боєготовні – дуті штати, не вистачає людей, морально-психологічний, технічний стан залишає бажати кращого", - підкреслив Олексій Арестович.

Дивіться онлайн новини Херсона

Ситуація у Херсонській області

Сили оборони України проводять військову операцію у Херсонській області. Ударами артилерії ЗСУ було пошкоджено Антонівський міст в окупованому Херсоні. Наразі він не придатний до експлуатації, а росіяни не зможуть перевозити ним свої сили і засоби.

ЗСУ вразили і Антонівський залізничний міст. Відтепер окупанти не зможуть використовувати шляхопровід для постачання своїх підрозділів через Дніпро.

Українські війська звільнили вже 46 населених пунктів на Херсонщині. Ситуація у регіоні критична. Влада закликає людей їхати в більш спокійні області.

Інші новини:

ЗСУ війська Росії Олексій Арестович війна Росії та України
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