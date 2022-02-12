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Шанс уникнути загострення за допомогою дипломатії зараз більший, ніж загроза вторгнення – Подоляк

12 лютого 2022, 19:34

Росія усвідомлює, що Україна зараз набагато сильніша, ніж була у 2014 році, зазначили в Офісі президента.

Є шанс уникнути загострення за допомогою дипломатії, заявив Подоляк rbc.ua

Зараз шанс деескалації ситуації дипломатичним шляхом вищий за ймовірність широкомасштабної агресії Росії проти України.

Україна контролює ситуацію щодо можливого вторгнення Росії. про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, пише РБК-Україна.

"Україна зараз у рази сильніша, ніж у 2014 році. Це не можуть не усвідомлювати і в Росії. Тому ми впевнено говоримо про те, що ситуація повністю контролюється... Шанс досягти деескалації за допомогою дипломатичних зусиль як і раніше більший, ніж загроза нових ескалаційних кроків", – сказав Подоляк.

За його словами, українцям варто зберігати спокій. Представник ОП додав, що "українська влада точно не відступить від інтересів України під будь-яким тиском – військовим, політичним, інформаційним".

Загроза вторгнення РФ

Нагадаємо, раніше американські спецслужби оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну – вони зазначили, що вторгнення може відбутися найближчої середи, 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ й американських військових.

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що Росія може напасти, не чекаючи закінчення Олімпійських ігор – до 20 лютого.

В МЗС Росії прокоментували заяви про можливе вторгнення на територію України найближчим часом і зазначили, що західні ЗМІ нібито "нагнітають ситуацію, поширюють дезінформацію" і формують у людей "помилкову думку про агресивні наміри Москви".

В МЗС України закликали громадян зберігати спокій і наголосили, що армія і дипломатія роблять все, щоб Україна залишалася стійкою і готовою до різних сценаріїв розвитку подій.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви про можливе вторгнення 16 лютого. Він зазначив, що зараз в інформпросторі забагато згадок про це, але Україна повинна керуватися лише реальною інформацією.

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