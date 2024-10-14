Окупанти наступають під Покровськом: у НГУ розкрили їхню тактику і назвали мету

На Покровському напрямку ворог веде не лише піхотні штурми.

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Окупанти на Покровському напрямку атакують переважно піхотою, але намагаються застосовувати і військову техніку - Нацгвардія / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, Міноборони РФ

Російські війська ведуть наступ на Покровському напрямку переважно невеликими піхотними групами, дії яких підтримуються автомобільною технікою - баггі. Проте окупанти також прагнуть наступати і за допомогою механізованої техніки, намагаючись до бездоріжжя досягти тактичних просувань. Про це заявив представник Національної гвардії України Руслан Музичук.

Як повідомляє LIGA, він розповів про те, що Сили оборони працюють над відбиттям атак окупантів по лінії фронту. Лише за минулий тиждень було знищено 67 одиниць автомобільної техніки, яку ворог використовує для підтримки своїх атак.

За словами речника НГУ, ворог, поки є можливість, намагається наступати і з застосуванням військової техніки. Нещодавно росіяни використали десятки одиниць бронетехніки з десантом і пішли на відчайдушну спробу прориву.

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"За попередні два з половиною місяці ворог провів і великі механізовані атаки, де було застосовано понад 40 або 50 одиниць бронетехніки з десантом. Це по суті спроба наступу силами механізованого батальйону", - додав Музичук.

Також Руслан Музичук наголосив, що аналогічним чином російські окупанти діяли в боях за Вугледар, на Куп'янському напрямку наприкінці вересня та під час бойових дій на Курахівському напрямку на початку жовтня.

Загроза наступу на Покровськ - новини за темою:

Війська РФ наприкінці жовтня-початку листопада можуть спробувати оточити або обійти Покровськ, вважає боєць ЗСУ Єгор Фірсов. Силам оборони буде важко, потрібно завдати ворогові важких втрат.

Росіяни, ймовірно, готуються до масштабного наступу на Покровськ, припустили у розвідці Міноборони Великої Британії. За даними аналітиків, ворожі сили частково оточили Селидове і мають способи спробувати захопити місто найближчим часом.

Окупанти спрямовують свої сили у район Селидового на Покровському напрямку, повідомили в Генштабі ЗСУ. Штурми в цьому районі не вщухають.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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