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Війська РФ просунулися на Харківщині, бої за кілька кілометрів від Куп'янська - ISW

Андрій Ганчук
11 жовтня 2024, 10:54
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Російські окупанти продовжують наступати на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
ЗСУ, війська РФ
Окупанти просунулися ближче до Куп'янська - ISW / Колаж: Главред, фото: 22-га ОМБр, скріншот Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Війська агресорки Росії просунулися вздовж вулиці Лугової в північній частині населеного пункту Петропавлівка - на схід від Куп'янська - і на південний захід від Котлярівки, на південний схід від Куп'янська. Окупанти продовжують атакувати на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що опубліковані 10 жовтня кадри геолокації показали просування росіян у районах населених пунктів Петропавлівка і Котлярівка.

Куп'янський район
Росіяни просунулися в Петропавлівці неподалік від Куп'янська / ISW

Джерела в РФ повідомляли про просування окупантів на південний захід від Кислові та на відстань до 2 км на схід від Терного (на північний захід від Кремінної). Утім, аналітики не знайшли підтвердження цієї інформації.

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Де ще РФ наступає на Куп'янщині

Аналітики також розповіли, що війська РФ продовжили наступати на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та в напрямку Кучерівки, на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки, а також на інших ділянках фронту на лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна.

Ситуація в Куп'янському районі - новини за темою:

Окупанти Росії прагнуть вийти до східного берега річки Оскіл, припустили в Інституті вивчення війни. Американці вважають, що ворог уздовж річки розраховує створити оборонний фронт, після чого вивільнити сили і перекинути їх уже на інші напрямки.

ДРГ ворога вже виходили до Оскола - у Куп'янському районі загострення, розповів офіцер ЗСУ з позивним Алекс. Противнику вдалося просунутися на деяких ділянках фронту. Ситуація вимагає ухвалення необхідних рішень.

У Силах оборони назвали дві цілі окупантів на Куп'янському напрямку: за словами командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОМБр Юрія Федоренка, ворог хоче вийти на лівий берег Оскілу, щоб зайняти там плацдарм, а також посилити свої можливості для виходу на Куп'янськ-Вузловий.

Куп'янськ Інфографіка
Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе

Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг.

27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія.

При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.
Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

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