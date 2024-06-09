Війська РФ чекають на десант ЗСУ в Криму: ворог ховає кораблі та будує укріплення

Росіяни посилюють охорону і системи ППО, щоб "захистити" незаконно побудований Кримський міст, сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Росіяни зміцнюють фортифікації, які прикривають Крим з моря - Чубаров / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Атеш

Російські окупанти у захопленому Криму посилюють фортифікації на півострові, ховають кораблі та чекають на десант ЗСУ. Ворог укріплює й об'єкти, спрямовані на захист Кримського мосту. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

В ефірі Київ 24 він розповів про те, що ще торік ворог інтенсивно зміцнював фортифікації, особливо в північно-західній частині півострова.

"Вони тоді приділяли значну увагу північному напрямку. Тому що очікувалося, що Збройні сили України будуть наступати з Херсонської області. Так відчувалося, виходячи з їхнього будівництва", - сказав Чубаров.

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Тепер же, за його словами, росіяни проаналізували ситуацію з ударами ЗСУ, особливо по об'єктах ППО і логістики, і вважають, що українські війська можуть висадити десант у Криму.

"І виходячи з того, що значна більшість кораблів Чорноморського флоту Росії перебазована в порти на території самої Росії, противник вирішив, що для нього тепер є велика загроза щодо можливого десанту з боку Збройних сил України", - пояснив свою позицію Чубаров.

Ворог оновлює свої фортифікації на узбережжі Чорного моря.

"Це свідчить про те, що вони проаналізували, що знищуються об'єкти протиповітряної оборони, тобто ми послаблюємо можливості їхні. І тепер вони очікують можливого десанту Збройних сил України. Таку вони обрали тактику. І справді укріплюються фортифікації, які прикривають Крим з моря", - додав Рефат Чубаров і наголосив, що росіяни також посилюють охорону і ППО Кримського мосту.

Партизани Атеш показали, як окупанти готуються до десанту ЗСУ в Криму / Скриншот Главред

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