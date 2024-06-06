"Морський удар, усе влучно": бійці ГУР знищили в Криму вороже судно

Подробиці операції не розкриваються. Імовірно, знищено ворожий рейдовий буксир.

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Бійці ГУР провели ще одну успішну атаку в Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот CNN

Уранці 6 червня в Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму було знищено судно окупантів. Операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України. Про це пише Українська правда з посиланням на джерело в ГУР МОУ.

"Вночі, о 3:45 прогримів вибух. У результаті операції ГУР знищено вороже судно, імовірно рейдовий буксир", - сказав співрозмовник видання.

Зазначимо Telegram-канал Кримський вітер писав, що в ніч на 6 червня було голосно в районі селища Чорноморське.

відео дня

Пізніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив знищення російського судна в Криму. Подробиць операції він не розкрив.

"Сьогодні вночі знищено ще одне вороже морське судно в Чорноморській акваторії. Деталі будуть пізніше. Це робота спецпідрозділів ГУР МО. Морський удар, усе - в ціль. Ще мінус один ворожий корабель", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

"Власне, це ще одна "морська нерухомість" на дні українського Чорного моря, на Кримському узбережжі. Це факт. Подробиці будуть сьогодні. І так, яскраве відео буде також", - додав Юсов.

Удар по ворожому кораблю, ймовірно, було завдано морським дроном "Магура".

Дивіться відео - Андрій Юсов підтвердив удар по кораблю РФ у Криму:

Удари по Чорноморському флоту РФ

Російські окупанти в терміновому порядку перекидають установки ППО до Криму з Маріуполя - все це на тлі успішних ракетних ударів ЗСУ по загарбниках на півострові.

Як повідомляє Bild, Сили оборони України готуються завдати удару по Кримському мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим із материковою Росією.

У ніч на 30 травня в Керчі прогріла потужна "бавовна". За словами місцевих, ішлося про щонайменше 20 вибухів. Окупаційна "влада" визнала "пошкодження" двох поромів - автомобільного та залізничного і нібито знищення двох морських БПА в акваторії Чорного моря.

Натомість у ГУР, за результатами атаки на інфраструктуру ворога, доповіли про ймовірне ураження 7 суден Росії, зокрема двох поромів - "Конро Трейдер" та "Авангард".

За підтвердженими даними Генштабу, Сили оборони України успішно вразили поромну переправу російських окупантів. Унаслідок ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.

Об'єкт, який знищили ЗСУ, прикривали "сучасні" російські засоби ППО - "Панцир", "Тор", "Тріумф". Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали "новітній" протиповітряний щит загарбників.

Морський дрон Magura V5 - що про нього відомо Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типу) - український багатоцільовий надводний безпілотний човен, здатний виконувати різні функції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а також бойові завдання, передає Вікіпедія. У листопаді 2022 року уряд України анонсував розробку українського бойового надводного безпілотника дальністю до 800 км. Уперше човен презентовано на виставці International Defence Industry Fair (IDEF), яка проходила з 25 до 28 липня 2023 року в Стамбулі. 29 липня 2023 р. вийшов репортаж CNN, який став підтвердженням того, що катер-камікадзе типу Magura V5 вже існує не лише як виставковий зразок, а й як система, повністю готова до застосування. 1 лютого 2024 року шість безпілотників Magura V5 атакували російський ракетний катер Івановець. Внаслідок атаки, катер затонув і загинули всі члени екіпажу (близько 40 осіб). Факт використання Magure V5 підтвердив глава Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов. 14 лютого 2024 року в ГУР повідомили, що великий десантний корабель Цезар Куніков Чорноморського флоту РФ було потоплено за допомогою ударних морських дронів Magura V5.

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