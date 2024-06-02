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Битва за Крим: як Україна вже перемагає Росію - The Economist

Андрій Ганчук
2 червня 2024, 22:54
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Армія України знесе Кримський міст, але проблеми будуть із новою залізницею, яка веде з Ростова до захопленого окупантами Криму, вважає Бен Ходжес.
АТАКАМС, Кримський міст
Проблемою для України буде не Кримський міст - The Economist / Колаж: Главред, фото: Most.life і Вікіпедія

Україна поки що не може провести наземну операцію в напрямку окупованого Криму, але вже перемагає агресора Росію в боротьбі за півострів. Сили оборони вигнали основну частину Чорноморського флоту, постійно б'ють по російській ППО і завдають ударів по авіаційних базах, звідки злітають ворожі бойові літаки.

У матеріалі The Economist йдеться про те, що навіть в умовах, коли США зберігають деякі обмеження на застосування своєї зброї, Україна досягає успіхів.

"Українська кампанія є сумішшю військової та політичної стратегії. Політично це найважливіший актив Росії; але він також дуже уразливий", - зазначив колишній радник Міноборони Німеччини Ніко Ланге.

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Кримський міст буде знесено

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес переконаний: загарбникам уже "ніде сховатися" в Криму. Українці в курсі всього, що відбувається на півострові, і обов'язково "знесуть Керченський міст, коли будуть готові".

Але проблемою буде нова залізниця Ростов-Крим, яку окупанти будують із російської території через окупований південь.

"Залізниця суходільним коридором - це визнання з боку російських окупантів того, що Кримський (Керченський) міст приречений. Вони шукають спосіб підстрахувати свої ставки, бо усвідомлюють, що рано чи пізно в них виникнуть проблеми", - наголосив представник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

Кримський міст (Керченський міст)

Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія.

Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км.

Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

Битва України та Росії за Крим - головні новини за темою:

Україна досягає успіхів щодо Криму, раніше говорив американський генерал Бен Ходжес. За його словами, українська армія здійснює дії, які роблять непридатним півострів для окупантів.

Наприкінці травня Україна провела ще одну потужну атаку по російських військах у Криму.

30 травня ЗСУ ракетами ATACMS вдарили по Керченській поромній переправі. Ворог використовував цей шляхопровід для забезпечення свого угруповання на захопленому півострові.

За даними ЗМІ, СБУ вразила комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо СВУ" вітчизняними українськими дронами. У підсумку припинили роботу низка російських радарів РЛС на Кримському півострові.

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