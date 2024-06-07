В росіян великі проблеми: ЗСУ можуть відкрити нове "полювання" в Криму – Світан

У ніч на 6 червня спецпідрозділ департаменту ГУР МО знищив у Криму російський буксир "Сатурн". Проте це не найважливіше, що створило проблеми для росіян в Криму. Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, передає 24 Канал.
За його словами, українські розвідники проявили креативність та зуміли прорвати бонові загородження росіян. Тепер Україна може дістатися до будь-якої бухти у Криму, яка прикрита таким захистом, та завдати по ній удару.
"Знищили російський рейдовий буксир "Сатурн" українські дрони Magura V5. Безпілотники постійно модернізують – є і дрони-камікадзе, і носії ЗРК з ракетою Р-73. Мабуть, невдовзі БпЛА зможуть також завдавати ударів по ворожій авіації – армійським вертольотам", - сказав військовий експерт.відео дня
Він додав, що після знищення та пошкодження поромів на Керченській переправі росіяни почали виводити великі десантні кораблі у супроводі ракетоносіїв з Новоросійська. У ворога виникли проблеми з доставками амуніції у Крим.
"Тому, мабуть, замість поромів будуть використовувати ВДК. Вони вже вийшли з порту, були завантажені і будуть десь зараз розвантажуватися у Криму. ГУР та СБУ можуть розпочати "полювання" на ці кораблі. Magura, Sea Baby та "Мамай" можуть почати "жниварку" на чорноморському узбережжі", – підкреслив Роман Світан.
Хто такий Роман Світан
Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
Вибухи в Криму - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в ніч на 30 травня Сили оборони завдали удару безпілотниками по Керченській поромній переправі. Внаслідок операції ГУР МО було уражено та виведено з ладу 2 вантажні залізничні пороми.
Уранці 6 червня в Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму було знищено судно окупантів.
В свою чергу, представник Сил оборони Дмитро Плетенчук розповів, що російські окупанти почали виводити свої кораблі з тимчасово окупованого півострова.
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