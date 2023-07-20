Китай дивно відреагував на обстріл Росією консульства в Одесі

Китай вперше відреагував на обстріл Росією свого консульства в Одесі.
Як заявив речник міністерства закордонних справ КНР, Китай обіцяє забезпечити безпеку своїх представництв в Україні, передає пресслужба МЗС Китаю.
"Поруч з Генеральним консульством Китаю в Одесі стався вибух. Вибуховою хвилею вибило частину стіни та шибки. Співробітники консульства вже давно покинули приміщення, і ніхто не постраждав", - розповів спікер.
За його словами, Китай уважно стежить за розвитком подій і підтримує зв'язок з Росією і Україною.
"Ми приймемо всі необхідні заходи для забезпечення безпеки китайських установ і громадян в Україні", - додав він.
Росія атакує Одесу
Вночі 20 липня Росія влаштувала масовий обстріл Одеси за допомогою ракет і дронів. У місті постраждали вісім осіб, ще одна - загинула.
Пізніше глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що в результаті атаки пошкоджено будівлю консульства Китаю.
Крім того, 19 липня Росія знищила 60 тонн зерна, яке призначалося для Китаю.
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