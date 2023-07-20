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Китай дивно відреагував на обстріл Росією консульства в Одесі

Марія Тупік
20 липня 2023, 22:09 оновлено 20 липня, 22:57
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Китай заявляє, що уважно стежить за розвитком подій, коли РФ атакує південь України.
Консульство Китаю в Одесі
Консульство Китаю в Одесі / Колаж Главред, фото t.me/odeskaODA

Китай вперше відреагував на обстріл Росією свого консульства в Одесі.

Як заявив речник міністерства закордонних справ КНР, Китай обіцяє забезпечити безпеку своїх представництв в Україні, передає пресслужба МЗС Китаю.

"Поруч з Генеральним консульством Китаю в Одесі стався вибух. Вибуховою хвилею вибило частину стіни та шибки. Співробітники консульства вже давно покинули приміщення, і ніхто не постраждав", - розповів спікер.

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За його словами, Китай уважно стежить за розвитком подій і підтримує зв'язок з Росією і Україною.

"Ми приймемо всі необхідні заходи для забезпечення безпеки китайських установ і громадян в Україні", - додав він.

Росія атакує Одесу

Вночі 20 липня Росія влаштувала масовий обстріл Одеси за допомогою ракет і дронів. У місті постраждали вісім осіб, ще одна - загинула.

Пізніше глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що в результаті атаки пошкоджено будівлю консульства Китаю.

Крім того, 19 липня Росія знищила 60 тонн зерна, яке призначалося для Китаю.

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