РФ вдарила по Одесі протикорабельними ракетами: виникла пожежа, є поранені

Внаслідок російської атаки в центрі Одеси спалахнула пожежа на площі 300 квадратних метрів. Є руйнування.

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РФ вдарила по Одесі ракетами, спалахнула пожежа / Колаж: Главред, фото: скріншот, dsns_telegram

У ніч на 20 липня в південних і центральних областях України була оголошена повітряна тривога. В Одесі прогриміли вибухи.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області. Також була зафіксована активність до 8 бортів Ту-22М3, що здійснюють політ в напрямку Чорного моря.

Як повідомив у Telegram глава Одеської ОВА Сергій Кіпер, внаслідок російської атаки в центрі Одеси спалахнула пожежа на площі 300 квадратних метрів. Є руйнування.

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"Відомо про двох госпіталізованих постраждалих. На місці працюють відповідні служби", - написав Кіпер.

Також повідомляється про "приліт" в області.

Спікер Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що у центрі Одеси зруйновано адмінбудівлю. Також пошкоджено багато будинків поруч – постраждали щонайменше чотири особи.

За її словами, влучання в області здебільшого були у складські об'єкти, там інформації про постраждалих поки що немає.

Що кажуть у Повітряних силах

Уночі 20 липня 2023 року окупанти знову атакували південні регіони України. Цього разу під ударом російських ракет були Одеса та Миколаїв. Під ударом російських ракет - порти, причали, житлові будинки й торгові мережі, повідомили у Повітряних силах.

Загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе:

7 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);

4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);

3 крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);

5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);

19 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Сили оборони України знищили 18 повітряних цілей:

2 крилаті ракети морського базування "Калібр";

3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К";

13 ударних дронів "Shahed-136/131".

Сили оборони України знищили 18 повітряних цілей / Фото: t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, вночі 20 липня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Миколаєва. В результаті загинули люди, поки їхня кількість невідома. Поранено 9 осіб, серед них - 5 дітей.

Повітряні атаки РФ на Україну

У ніч на 18 липня в повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ударних БПЛА і балістичних ракет. В Одесі прогриміли вибухи.

В ОК "Південь" повідомили, що вночі РФ атакувала Одесу шістьма ракетами "Калібр". Повітряні цілі збили сили ППО.

Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь.

У власному будинку поранення отримав літній чоловік, його забрали в лікарню.

Також над Одеською областю збили 21 безпілотник Shahed-136.

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