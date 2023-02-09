Війська РФ здатні висадити десант на півночі або півдні: в ГУР заявили, що ЗСУ завдадуть контрудару

Існує загроза висадки десанту агресора Росії або з білоруського напрямку, або з моря в напрямку Одеси, сказав речник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Десант РФ в Україні буде дуже швидко знищений - ГУР / Колаж 59 ОМПБр, Міноборони РФ

Ворожі війська Росії під час нового наступу Росії на Україну можуть піти на реалізацію операції з висадки десанту на півночі або півдні країни. Такий крок стане для росіян самогубством - ЗСУ знищать окупантів. Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що в умовах війни є ризик висадки ворожого десанту. Зокрема, не можна виключати реалізації сценарію на півдні або півночі країни.

"Якщо говоримо про класичну десантну операцію. Така загроза теж завжди присутня - або з білоруського напрямку, або морський десант, якщо ми говоримо про Одесу", - сказав Юсов.

За його словами, подібне рішення стане фатальним для росіян – сили оборони України знищать ворожу групу за аналогією з подіями в аеропорту Гостомеля.

"Таке рішення було б самогубним для росіян. Такий десант буде дуже швидко знищений на території України. Так само, як були колосальні втрати під час початку повномасштабного вторгнення в Гостомельському аеропорту (Київська область), коли українці завдали нищівних втрат загарбникам", - підкреслив Андрій Юсов.

Загроза наступу Росії

Глава Міноборони Олексій Резніков раніше сказав, що агресор Росія під час нового наступу на Україну буде застосовувати іншу тактику.

Загарбники мають намір діяти в рамках повзучого наступу і атакувати на двох напрямках – сході і півдні. Як вважає міністр, росіяни вже не намагатимуться захопити всю Україну.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що окупанти РФ готові піти в атаку до 24 лютого на будь-якому з напрямків. Російський директор Путін поставив їм завдання окупувати Донбас.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес зазначив, що Росія навряд чи доб'ється суттєвих успіхів під час свого нового наступу. На думку військового, окупанти не змогли вирішити проблеми з логістикою та підготовкою кадрів. Навіть з угрупованням в 200-300 тисяч чоловік їм не вдасться зробити прорив.

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Розвідка про війну Росії проти України: