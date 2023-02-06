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Наступ на Донбасі і "оборона" в Криму та Херсонщині: у ГУР назвали план Росії

6 лютого 2023, 13:10
Агресор Росія збирається мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб для наступу на сході і півдні України навесні та влітку поточного року, вважають у розвідці.
ЗСУ, війська РФ
Війська РФ намагатимуться "оборонятися" в окупованих Криму та Херсонській області - розвідка / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Міноборони РФ

Окупаційна армія Росії може піти в наступ в Донецькій, Луганській і, імовірно, в Запорізькій областях. На Херсонщині та в Криму російські загарбники намагатимуться утримувати захоплені позиції. Москва має намір мобілізувати 300-500 тисяч осіб, щоб проводити наступальні операції проти України навесні і влітку 2023 року. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомили в ГУР, російські війська збираються атакувати Україну на двох-трьох ключових напрямках. Ще на двох вони намагатимуться "оборонятися".

"Ми визначили, що наступ військ РФ можуть бути в Донецькій і Луганській областях, а також, можливо, в Запоріжжі. При цьому в Херсонській області та в Криму війська РФ вестимуть оборону", - зазначили в розвідці.

У відомстві також акцентували увагу на тому, що окупанти будують плани щодо мобілізації 300-500 тисяч осіб. Завдання - проведення наступальних операцій проти України на східному та південному напрямках протягом літа та весни цього року.

Згідно з прогнозами, нова хвиля мобілізації триватиме приблизно до 2 місяців. Однак практична реалізація планів залежить від оснащення російських військових, а також рівня, якості та темпів надання військової допомоги Україні від Заходу.

У розвідці уточнили – наказ про мобілізацію 500 000 призовників у січні є доповненням до 300 тисяч мобілізованих, яких забрали до війська окупантів у жовтні 2022 року.

"Це ще одна очевидна ознака того, що путінський Кремль не має наміру припиняти війну", - підкреслили в ГУР.

Загроза наступу Росії на Україну в лютому

Представник ГУР Андрій Черняк раніше заявив, що війська РФ стягують свої сили і військову техніку на східний фронт. Вони готуються до наступу. Путін наказав окупантам захопити всі райони Донбасу до березня.

Глава Міноборони Олексій Резніков зазначив, що російська армія може піти в наступ на Україну до 24 лютого. ЗСУ готові до відбиття удару. У напрямку Харкова окупанти поки що не зібрали ударне угруповання, проте його появи там виключати не можна.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай сказав, що наступ агресора Росії в регіоні можливий будь-якого дня після 15 лютого. Загарбники продовжують посилюватися на цьому напрямку. Росіянам потрібно буде 10 днів, щоб перекинути нових мобілізованих в Україну і створити резерв для проведення окупаційної наступальної операції.

Прогнози ГУР щодо завершення війни Росії проти України:

війська Росії ГУР Міноборони України новини Донбасу війна Росії та України
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