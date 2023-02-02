Путін віддав наказ до березня захопити Донбас, війська РФ готуються наступати - ГУР

Агресор Росія використовує територію Білорусі, щоб готувати мобілізованих – для наступу звідти у Москви немає сил і засобів, сказав Андрій Черняк.

Путін поки не готовий наступати на Україну з Білорусі - ГУР / Колаж Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Директор країни-окупанта Росії Володимир Путін дав наказ своїм військам повністю захопити всі райони Донецької та Луганської областей до березня. Фіксуються ознаки масованого наступу росіян на сході України. Підконтрольна Білорусь використовується для підготовки мобілізованих, з даного напрямку у ворога немає сил і засобів для того, щоб наступати. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

Як повідомляє Kyiv Post, він розповів про те, що російські окупанти стягують війська та військову техніку на схід України. Путін наказав захопити Донбас до березня.

"Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислокують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними військової розвідки України, Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей", - пояснив ситуацію Черняк.

За його словами, наразі агресор використовує територію підконтрольної Білорусі для того, щоб готувати своїх мобілізованих. Звідти окупанти не можуть піти в масований наступ, оскільки немає стільки сил. Підключити війська Лукашенка до атаки також немає можливості.

"Станом на сьогоднішній день сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на боці Росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати", - підкреслив Андрій Черняк.

Загроза нового наступу Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що Росія готується до максимальної ескалації ситуації на війні проти України.

До річниці свого повномасштабного вторгнення, 24 лютого, окупанти намагатимуться показати "перемоги".

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що агресор РФ мобілізував 500 тисяч солдатів. Окупанти можуть піти в наступ вже до 24 лютого. Глава Міноборони не виключає, що наступ розпочнеться на двох напрямках – на Донбасі та на півдні України.

Військовий експерт Олег Жданов прогнозує, що окупант Росія в лютому-березні кине 200-тисячне військо на територію України і намагатиметься захопити Донбас. На його думку, від результату битви можуть залежати підсумки війни.

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Війна Росії проти України на Донбасі: