Росія буде атакувати до 24 лютого, Путін наказав захопити весь Донбас - Данілов

Агресор РФ провалила плани щодо захоплення Києва і повалення влади і намагається усвідомити неможливість досягнення своїх "цілей", сказав Олексій Данілов.

Україна готується відбивати наступи окупаційних військ Росії - Данілов / Колаж 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, УНІАН

Країна-окупант Росія готується до наступу на Україну до 24 лютого і намагатиметься атакувати на будь-якому напрямку. Директор Кремля Володимир Путін поставив російським військам за мету повне захоплення Донецької та Луганської областей. Ворог провалив плани щодо взяття Києва і всієї країни і вже зараз починає усвідомлювати неможливість реалізації своїх "завдань". Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В інтерв'ю НВ він розповів про те, що російська держава любить різні дати, тому окупанти можуть піти в новий наступ до 24 лютого – річниці повномасштабного військового вторгнення в Україну.

За словами чиновника, Москва, яка провалила плани щодо окупації України, взяття Києва і повалення української влади, спробує атакувати на одному з напрямків. Однак ЗСУ будуть до цього готові.

"Вони готуються. Ви знаєте, що це країна, яка живе якимись датами. У них свого часу або Ленін народився, або помер — це було свято. Що в одному випадку, що в іншому вони мали це обов’язково відсвяткувати.

24 лютого. Підходить річниця цих подій, які у них відбулися. Звітувати особливо немає про що, бо крім того, що терористи захопили Запорізьку атомну станцію, є територія, яка поки що знаходиться під окупацією (але ми обов’язково її звільнимо), немає жодгих таких звітів, які вони свого часу собі намалювали. Взяття Києва, зміна режиму… Ви пам’ятаєте? Там був величезний перелік якихось забаганок, який вони самі собі вигадали.

Вони, звичайно, під цю дату будуть намагатися десь мати можливість, скажімо так, атакувати. [6 лютого] на засіданні Ставки верховного головнокомандувача, президент України всі ці питання спільно з членами Ставки проговорював. Ми так само готуємося", - пояснив ситуацію Данілов.

Секретар РНБО нагадав, що сили оборони України ведуть важкі бої за Бахмут Донецької області і стримують ворога, який прагне захопити всі райони Донбасу. При цьому окупанти вже приходять до усвідомлення того, що окупувати всю країну вони не зможуть.

"Сьогодні Путін ставить завдання повного захоплення Луганської та Донецької областей, жодної таємниці в цьому немає. Більше того, вони пробують зараз зрозуміти, що досягти тих [цілей], які вони собі ставили по захопленню нашої країни, у них немає жодних спроможностей", - підкреслив Олексій Данілов.

Загроза наступу Росії в лютому

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк раніше сказав, що Росія стягує свої війська і військову техніку на східний фронт. Окупанти готуються до нового наступу. Російський директор Путін поставив своїм окупантам завдання повністю захопити Донецьку і Луганську області до березня.

Міністр оборони Олексій Резніков казав, що російська армія може піти в наступ на Україну до 24 лютого. Українські сили оборони будуть готові відбити удар. Не можна виключати сценарію, за якого ворог збере своє ударне угруповання в напрямку Харкова.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що після 15 лютого окупанти Росії можуть будь-якого дня піти в наступ в регіоні. Ворог продовжує посилюватися на даному напрямку. Окупантам потрібно буде 10 днів, щоб перекинути свіжі резерви для наступу.

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Війна Росії проти України: