Росія в лютому наступатиме на сході і півдні, всю Україну захоплювати вже не ризикне - Резніков

Окупанти РФ мають намір рухатися сушею в Запорізькому напрямку, щоб розширити свій сухопутний коридор до захопленого Криму, сказав Олексій Резніков.

Панічних підстав тікати з міст немає - Резніков / Колаж Міноборони РФ, УНІАН

Агресор Росія під час минулорічного повномасштабного наступу на Україну зазнала великих втрат і тепер змінює тактику. Ворог застосовуватиме повзучі спроби атак на двох напрямках – сході та півдні, де загарбники зібрали найбільше своїх сил. Намагатися відразу захопити всю країну в рамках нової військової операції вони вже не ризикнуть. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв'ю Українській правді він розповів, що тактика, яку окупанти РФ застосували в лютому минулого року, не спрацювала. Вони зазнали серйозних втрат. Тепер ворог збирається застосувати повзучий наступ.

"Тактику одночасного захоплення України росіяни спробували в лютому минулого року. Вона не спрацювала. Тобто ресурс був розпорошений, вони втратили багато елітних підрозділів. Зараз у них нова тактика – це концентровані, повзучі спроби, потрохи, по десять метрів, захоплювати, відтісняти, віджимати",-зазначив міністр.

За його словами, на даний момент агресор Росія зосередила свої сили на сході і півдні України. Окупанти зібралися піти в наступ саме на цих напрямках.

Також міністр додав, що загарбники не підуть на Херсон, оскільки вони знищили всі мости і переправи, коли звідти втекли. Втім, вони збираються наступати сушею в Запорізькому напрямку, щоб розширити свій так званий сухопутний коридор до окупованого Криму з метою збереження логістичного забезпечення військ.

Резніков акцентував увагу на тому, що напрямки, які вважаються ризиковими – це схід і південь, північ йде вже після.

"Панічних підстав тікати з міст немає", - сказав Олексій Резніков і підкреслив, що загроза ракетних і дронових ударів, як і раніше, залишається, проте ППО України посилюється.

Загроза нового наступу Росії

Представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк раніше розповів про те, що окупанти Росії стягують на схід країни свої сили і засоби. Ворог готується до переходу в наступ. За даними розвідки, Путін поставив російським військам завдання захопити весь Донбас до березня.

Міністр оборони Олексій Резніков казав, що росіяни можуть піти в наступ до 24 лютого. Українські війська готові відбивати їхні атаки. У напрямку Харкова ворожі сили поки не сформували ударних угруповань, але їх появи виключати не можна.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що наступ РФ в Луганській області може відбутися в будь-який день після 15 лютого. Окупанти продовжують посилюватися на цьому напрямку. Ворогу знадобиться 10 днів для перекидання нових резервів в Україну і створення резерву для наступу.

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Війна Росії проти України: