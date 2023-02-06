Окупанти Росії можуть піти в наступ в Луганській області після 15 лютого - Гайдай

Навчання мобілізованих завершуються, агресору РФ знадобиться десь 10 днів для перекидання їх в Україну і збору резерву для наступу, вважає Сергій Гайдай.

Окупанти зміцнюються в районах на Луганщині, звідки збираються наступати - Гайдай / Колаж Facebook С. Гайдай, УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська можуть піти в наступ в Луганській області у будь-який день після 15 лютого. Вони продовжують стягувати свої сили на цей напрямок. Ворог завершує двомісячні навчання мобілізованих - знадобиться 10 днів, щоб перекинути їх в Україну і створити резерв для нової наступальної операції. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

В ефірі Belsat він розповів про те, що після середини лютого наступ Росії в Луганській області може відбутися в будь-який час.

"В принципі після 15 лютого (на наступ, - ред.) можна очікувати в будь-який час", - вважає чиновник.

За його словами, влада фіксує продовження стягування російськими окупантами резервів на Луганщину. Загарбники завозять військову техніку і намагаються її ховати. Споруджуються укріплення в районах, звідки вони збираються наступати.

"Частково ховають десь в лісопосадках, частково заривають, а також більше будують укріплювальних рубежів, звідки намагатимуться робити наступ", - сказав Гайдай.

Крім того, він додав, що ворог став економити боєприпаси – показник, який, в тому числі, можна розглядати в якості підготовки до великого наступу.

Сергій Гайдай підкреслив, що двомісячні навчання мобілізованих, які проводили в РФ, завершуються. Москві знадобиться приблизно 10 днів, щоб відправити нових окупантів в Україну і сформувати резерв для наступальної операції.

Загроза наступу Росії на Донбасі

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк раніше заявив, що російські окупаційні війська стягують війська на фронт на сході України і готуються до переходу в наступ. Як сказали в розвідці, Путін поставив своїм військам завдання окупувати всі райони Донецької та Луганської областей до березня.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що окупанти Росії можуть почати наступати до 24 лютого. Сили оборони України готові відбивати атаки. У напрямку Харкова ворог наразі не сформував ударних угруповань, проте їх поява там не виключена.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай говорив, що ситуація в регіоні складна, але контрольована. Війська РФ готуються до наступу і продовжують контролювати Білогорівку. Ворог намагається знайти слабкі місця в обороні української армії.

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