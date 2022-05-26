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Битва на виснаження: у НАТО дали тривожний прогноз щодо війни в Україні

26 травня 2022, 10:57

Завдання НАТО - надавати підтримку Україні протягом тривалого часу, підкреслив Єнс Столтенберг.

війна, наслідки обстрілу
Війна в Україні може затягнутися, не виключають в НАТО / Фото УНІАН

Війна між РФ і Україною перейшла в "війну на виснаження" і ніхто не може з упевненістю спрогнозувати, як і коли вона закінчиться, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Після 13 тижнів війни очевидно, що Росія допустила серйозні стратегічні прорахунки зі своїм початковим задумом кампанії, а Україна довела свою готовність і здатність чинити опір завдяки мужності і професіоналізму військових і західної допомоги навчанням і зброєю, сказав він в інтерв'ю Rzeczpospolita.

"Війни непередбачувані, і ніхто не може з упевненістю сказати, коли і як закінчиться ця війна", - зазначив генсек НАТО.

Він повторив свої слова про те, що зараз Альянс бачить своєю метою подальшу підтримку України і одночасно запобігання ескалації війни.

За його словами, найперше завдання НАТО - надавати підтримку Україні протягом тривалого часу.

"Нам потрібно поводитися так, щоб не доводити до ескалації. І ми це робимо, зокрема - підкреслюючи , що ми надаємо підтримку Україні, але НАТО не є воюючою стороною. Ми підтримуємо Україну в реалізації її права на самозахист, передбаченого хартією ООН", - зазначив Столтенберг.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 29 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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