Війська Росії намагалися прорвати кордон на Сумщині: сили оборони України відбили атаку

Окупанти намагалися прорватися через кордон у Сумській області, вздовж кордону фіксувалися пожежі - Сумська ОВА / Колаж Фото УНІАН, Макс Левін

Окупаційні війська Росії намагалися прорватися через кордон України на півночі Шосткинського району в околицях Середино-Буди Сумської області. Йшли бої. Ворожі підрозділи пройти не змогли. Обстріли регіону тривають. Про це заявив керівник Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що з ранку, 17 травня, ворожі війська намагалися прорватися через російсько-український кордон у Шосткинському районі. Йшли бої. Ворог обстрілював область. Уздовж кордону фіксувалися пожежі, які сталися через обстріли.

"Близько 5 влучень в районі Есмані. Близько 70 вибухів у напрямку Бояро-Лежачі. Зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич", - написав Живицький.

Згідно з інформацією глава ОВА на 15:18, окупаційним військам не вдалося прорвати кордон.

"Уточнена інформації щодо ситуації в Шосткинському районі. Прорив державного кордону не зафіксовано. Втім, провокаційні обстріли з території Росії тривають", - підкреслив Дмитро Живицький.



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Державна прикордонна служба України заявила 11 травня повідомила про те, що контроль над державним кордоном у Київській, Чернігівській та Сумській областях відновлено. Дві третини ділянки - кордон з Росією. Проводяться заходи з організації охорони ділянок. Ситуація залишається небезпечною, йдуть ворожі обстріли, тому класичної охорони кордону немає.

Нагадаємо, вранці, 16 травня диверсійно-розвідувальні групи Росії намагалися прорватися через кордон на Сумщині. Голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів, що окупанти відкрили вогонь по прикордонній території Шосткинського району, використовуючи міномети, гранатомети, кулемети та автомати. Прикордонники відбили атаку ворога, в результаті чого загарбники повернулися за лінію кордону.

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