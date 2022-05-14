Війська РФ готуються до наступу на Донбасі: атакувати збираються на двох напрямках - Гайдай

Війська РФ спробують захопити трасу Лисичанськ-Бахмут - глава Луганської ОВА / УНІАН

Армія України готується до нового наступу окупаційних військ на Донбасі. Ворожі військові підрозділи намагатимуться прорвати українську оборону в напрямку Сєвєродонецька та траси Лисичанськ-Бахмут. Для цього вони вже сконцентрували на Донбасі 2,5 тисячі одиниць своєї військової техніки. І якщо Сєвєродонецьк потрібен загарбникам формально, то отримання контролю над дорогою між Лисичанськом на Донеччині та Бахмутом на Луганщині їм потрібно, щоб відрізати Луганську область від інших регіонів і взяти її в оточення. Про це заявив керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

У ефірі всеукраїнського марафону UA Разом у суботу, 14 травня, він розповів про те, що сили оборони України готуються до масштабного наступу військ загарбників на Донбасі – в напрямку Сєвєродонецька і траси Лисичанськ – Бахмут. Окупанти вже підвезли 2,5 тисячі одиниць техніки.

читайте такожНаступ РФ здувається: чому окупанти на Донбасі приреченіЗа словами Гайдая, Сєвєродонецьк - місто, яке наразі є обласним центром Луганської області, потрібне ворогу, скоріше, "для галочки".

Однак отримання контролю над трасою між Лисичанськом у Луганській області і Бахмутом Донецької області їм потрібно для того, щоб відрізати Луганщину від сполучення з іншими українськими містами. У такому випадку регіон оточать ворожі військові підрозділи.

Сергій Гайдай підкреслили, що в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут окупанти зібралися рухатися з боку Попасної та Білогорівки.

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Війна Росії проти України на Донбасі

У Росії в другій половині квітня заявили про початок нібито другої фази так званої "спеціальної військової операції" проти України. Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв сказав, що російські війська збираються захопити всі райони Донбасу, південні регіони України і створити коридор до захопленого Криму.

Спікер Банкової Олексій Арестович вважає, що ЗСУ вже в середині червня можуть перейти в контрнаступ. Українська сторона очікує, коли прийде важке озброєння від Заходу – до кінця травня-початку червня. Після цього українські війська повинні приступити до наступу.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов підкреслив, що якщо окупаційні війська Росії захоплять Донбас, то в окупантів з'являться можливості, щоб розширити військову агресію проти України.

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