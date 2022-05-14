УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Війська РФ готуються до наступу на Донбасі: атакувати збираються на двох напрямках - Гайдай

14 травня 2022, 22:56

Окупанти перекидають на Донбас 2,5 тисячі одиниць військової техніки, сказав Сергій Гайдай.

Російські війська
Війська РФ спробують захопити трасу Лисичанськ-Бахмут - глава Луганської ОВА / УНІАН

Армія України готується до нового наступу окупаційних військ на Донбасі. Ворожі військові підрозділи намагатимуться прорвати українську оборону в напрямку Сєвєродонецька та траси Лисичанськ-Бахмут. Для цього вони вже сконцентрували на Донбасі 2,5 тисячі одиниць своєї військової техніки. І якщо Сєвєродонецьк потрібен загарбникам формально, то отримання контролю над дорогою між Лисичанськом на Донеччині та Бахмутом на Луганщині їм потрібно, щоб відрізати Луганську область від інших регіонів і взяти її в оточення. Про це заявив керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

У ефірі всеукраїнського марафону UA Разом у суботу, 14 травня, він розповів про те, що сили оборони України готуються до масштабного наступу військ загарбників на Донбасі – в напрямку Сєвєродонецька і траси Лисичанськ – Бахмут. Окупанти вже підвезли 2,5 тисячі одиниць техніки.

читайте такожНаступ РФ здувається: чому окупанти на Донбасі приреченіЗа словами Гайдая, Сєвєродонецьк - місто, яке наразі є обласним центром Луганської області, потрібне ворогу, скоріше, "для галочки".

Однак отримання контролю над трасою між Лисичанськом у Луганській області і Бахмутом Донецької області їм потрібно для того, щоб відрізати Луганщину від сполучення з іншими українськими містами. У такому випадку регіон оточать ворожі військові підрозділи.

Сергій Гайдай підкреслили, що в напрямку траси Лисичанськ-Бахмут окупанти зібралися рухатися з боку Попасної та Білогорівки.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Війна Росії проти України на Донбасі

У Росії в другій половині квітня заявили про початок нібито другої фази так званої "спеціальної військової операції" проти України. Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв сказав, що російські війська збираються захопити всі райони Донбасу, південні регіони України і створити коридор до захопленого Криму.

Спікер Банкової Олексій Арестович вважає, що ЗСУ вже в середині червня можуть перейти в контрнаступ. Українська сторона очікує, коли прийде важке озброєння від Заходу – до кінця травня-початку червня. Після цього українські війська повинні приступити до наступу.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов підкреслив, що якщо окупаційні війська Росії захоплять Донбас, то в окупантів з'являться можливості, щоб розширити військову агресію проти України.

Главред рекомендує:

viber
новини Луганська Сєвєродонецьк Бахмут новини Донбасу війна Росії та України
Реклама
Популярне
Як правильно варити пельмені і чому не можна виливати воду після: 5 правил для господиньЯк правильно варити пельмені і чому не можна виливати воду після: 5 правил для господинь "А де пір'я і танці": Кіркоров зганьбився на Євробаченні"А де пір'я і танці": Кіркоров зганьбився на Євробаченні "Починається відчайдушна торгівля": Арестович назвав два варіанти для РФ - мирний договір або поразка"Починається відчайдушна торгівля": Арестович назвав два варіанти для РФ - мирний договір або поразка Перемога не за горами? З'явився несподіваний прогноз щодо результату війни з РФПеремога не за горами? З'явився несподіваний прогноз щодо результату війни з РФ "Каратель" з небес в дії: український дрон Punisher знищив базу армії РФ з арсеналом ракет"Каратель" з небес в дії: український дрон Punisher знищив базу армії РФ з арсеналом ракет
Підтримайте Главред

Останні новини

23:11

Люди плакали: Kalush Orchestra зірвали шквал овацій виступом у фіналі Євробачення 2022

22:56

Війська РФ готуються до наступу на Донбасі: атакувати збираються на двох напрямках - ГайдайВідео

22:54

"Це виглядає шалено": Росія намагається показати хоч якусь "перемогу" - Зеленський

22:53

У Зеленського спрогнозували терміни закінчення війни з РосієюВідео

22:44

Король жахів Стівен Кінг "підколов" Путіна смішною аналогією

Реклама
22:43

Євробачення 2022 фінал: онлайн-трансляція конкурсу і всі подробиціВідео

21:59

Військовий експерт попередив: РФ може відновити масований ракетний обстріл УкраїниВідео

21:55

Фейгін назвав умову припинення війни Росії проти УкраїниВідео

21:47

На Злату Огневич накинулися через українську мову в США

21:39

Євробачення 2022: Зеленський зробив потужну заяву перед фіналом конкурсуВідео

21:34

НП у Зміїного: у Севастополі засікли судно ЧФ Всеволод БобровВідео

21:18

Бійці ЗСУ на Миколаєві знищили військовий літак ВПС Росії за 50 мільйонів доларівВідео

21:12

Фінляндія хоче зберегти мир на кордоні з Росією - МЗС

20:58

Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій в Україні

20:41

Рашисти хочуть мобілізувати чоловіків з Криму в Запорізьку область - розвідка

20:31

Зачистка на кордоні з РФ: ЗСУ вибили рашистів з ще одного селищаВідео

20:29

Євробачення 2022: Україна побила неймовірний рекорд за кілька годин до фіналу конкурсуВідео

20:25

Перемога Kalush Orchestra: яким буде Євробачення-2023, якщо виграє УкраїнаВідео

20:23

Армія України б'є війська РФ біля Харкова та Херсона: наближається переломний момент у війні - експертВідео

20:01

"Не суньте свій ніс" : у МЗС України висловилися про закиди Росії щодо вступу до ЄСВідео

Реклама
19:56

Ворог пішов в атаку під Авдіївкою і готує штурм СєвєродонецькаВідео

19:43

"Випалена земля" для рашистів: у МВС пояснили, чому ЗСУ не поспішають контратакуватиВідео

19:33

Новообрана президент Угорщини засудила Путіна та підтримала вступ України до ЄСВідео

19:12

"Мені страшно, що у мене є червона мітка диявола": співачка з РФ мріє стати громадянкою України

19:10

"Білогорівка - крутіше Чорнобаївки": ЗСУ влаштували військам РФ одночасно Сталінград та Курську дугуВідео

18:58

Контрудар ЗСУ під Ізюмом: окупанти відходять до кордону РФВідео

18:45

Солідний дохід і кар'єрні перспективи: 4 знака поміняють роботу до кінця травня

18:34

"Мені Україна не цікава": "бойові буряти" Путіна відмовляються воювати і біжать з фронтуВідео

18:33

Наступ РФ здувається: чому окупанти на Донбасі приреченіПогляд

17:58

"Кордони НАТО дійдуть до передмістя Петербурга": у Зеленського потролили ПутінаВідео

17:46

Нові санкції та статус спонсора тероризму: Зеленський закликав США наносити нові удари по РосіїВідео

17:39

Пекло в Маріуполі: поранені захисники Азовсталі помирають в антисанітаріїВідео

17:21

"П'яна баба, яка просила у Путіна підписати ікону": Анастасія Приходько рознесла рашиста ЛепсаВідео

16:59

У РФ стартувала прихована мобілізація: гарматне м'ясо кидають у "м'ясорубку" – ГУРВідео

16:57

ВСУ у Херсонській області з висоти завдали удару по позиціях військ РосіїВідео

16:52

"50 відтінків бульби": Потап показав "любовну історію" Путіна і ЛукашенкаВідео

16:44

Рашисти в паніці втекли з поля бою: у ЗСУ похвалилися трофейною БМП і зброєюФотоВідео

16:30

Дама з пістолетом: Катя Осадча готується захищати Київ

16:20

Політична цензура: для української Kalush Orchestra встановили ряд заборон на Євробаченні-2022

16:07

Ганебний провал Путіна: три причини рішучості Фінляндії та ШвеціїПогляд

Реклама
15:56

Бійня на Зміїному: десятки вбитих і поранених окупантів звозять до Криму - ГУРВідео

15:31

Ванна застаріла: які п'ять ознак "кричать", що пора робити ремонт

15:24

Ворога відкинули назад: ЗСУ перейшли в контрнаступ під ІзюмомВідео

15:13

"Кадишева проти Бабкіної": російський продюсер хоче створити своє "Євробачення"

15:03

Екс-чоловік Дженніфер Лопес одружується на "Міс Парагвай", на 23 роки молодшу за нього

14:55

ЗСУ розтрощили виставковий гелікоптер РФ Мі-28 – один з найдорожчих у світіВідео

14:39

Путінському гінцю Лепсу всучили зброю на ДонбасіВідео

14:01

Доленосні зміни і оновлення людства: три потужних астрологічних події 5 років

14:00

"Нас використовували не за призначенням": росіяни-добровольці раптово передумали вбивати українцівВідео

13:45

Як Україні повернути захисників МаріуполяПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти