Ворог отримав по зубах на Сумщині: прикордонники відбили спробу прориву ДРГ РФ

Прикордонники відбили прорив ворожої ДРГ на Сумщині / facebook.com/МВД України

Вранці в понеділок, 16 травня, ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагалися прорватися через кордон у Сумській області.

Про це повідомив голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram.

"Сьогодні близько 7 ранку була спроба прориву державного кордону на території Сумщини. Ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів", - зазначив він.

За словами Живицького, під прикриттям вогню на територію області намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

"Прикордонники дали бій росіянам, ті ж відступили за лінію державного кордону", - уточнив глава ОВА.

Обстріли прикордонних областей з боку РФ

Два населених пункти в Сумській і Чернігівській областях обстріляні вранці в понеділок з території Російської Федерації, повідомило оперативне командування Північ.

"Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти на Сіверському напрямку з території Російської Федерації. Так, сьогодні з 9:20 до 9: 40 спостерігачі зафіксували 4 вибухи в бік населеного пункту Шалигине (Сумська область) і 20 вибухів у бік населеного пункту Миколаївка (Чернігівська область)", - поінформувало командування в Facebook.

У повідомленні наголошується, що втрат серед особового складу немає.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 27 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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