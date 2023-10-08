Війська РФ атакують у напрямку Куп'янська, у ЗСУ успіхи під Бахмутом - Генштаб

Сили оборони України продовжують свій наступ на півдні і сході, планомірно вибиваючи російських окупантів зі своїх територій, сказали у Генштабі.

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ЗСУ досягли часткових успіхів на північному сході від Андріївки Донецької області - Генштаб / Колаж: Главред, фото: 33-тя ОМБр, Міноборони РФ

Окупаційні війська агресора Росії ведуть наступальні дії в районах Куп'янська Харківської області, Кремінної Луганської області, та Бахмута Донецької області. ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Під Бахмутом в українських військ є успіхи. Про це заявили у Генеральному штабі.

Згідно з даними Генштабу на ранок, 8 жовтня, сили оборони України продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Війська завдають противнику втрати у силах і засобах, звільняють території, закріплюються і виснажують окупантів.

Під Бахмутом українські воїни досягли часткових успіхів.

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"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних (штурмових) дій на Бахмутському напрямку. Мали частковий успіх північно-східніше Андріївки Донецької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога", - зазначили у штабі.

Де атакують війська РФ

У Генштабі розповіли, що російські окупаційні війська атакують у районах Куп'янська Харківської області, Кремінної на Луганщині та біля Бахмута на Донеччині.

За минулі 24 години на фронті сталося 68 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська українські бійці відбили 13 атак – у районах Синьківки та Іванівки.

У районі Кремінної відбито шість ворожих атак неподалік Макіївки Луганської області.

Також окупанти намагалися повернути позиції в районі Андріївки під Бахмутом.

Контрнаступ ЗСУ

Розвідка Британії дізналася про дії ворога біля Токмака. За даними аналітиків, російських окупантів охопив страх прориву українських військ до захопленого міста в Запорізькій області. Зокрема, росіяни будують і посилюють укріплення біля Токмака і вивозять звідти свої сім'ї.

ЗСУ пішли вперед і просунулися на півдні, розповів командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський. Як заявив командир, втрати окупантів РФ різко зросли. Українські війська просунулися на північ від населених пунктів Копані та Новопрокопівка Запорізької області.

У ЗСУ розкрили важку ситуацію під Бахмутом. Начальник пресслужби Східного угруповання Ілля Євлаш повідомив, що на південному фланзі йдуть важкі бойові дії. Ворог намагається зачепитися за залізницю.

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