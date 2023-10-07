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"Втрати ворога різко зросли": ЗСУ пішли вперед і просунулися на півдні

Олексій Тесля
7 жовтня 2023, 13:49 оновлено 7 жовтня, 14:01
Підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1265 вогневих завдань.
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ЗСУ просуваються на півдні / Колаж: Главред, Фото: 36-я ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, 14 ОМБр Романа Великого

Підрозділи Сил оборони України пішли вперед на Таврійському напрямку, повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

В результаті успішних дій вдалося просунутися вперед на північ від населених пунктів Копані і Новопрокопівка Запорізької області, написав він у Telegram.

"Втрати ворога різко зросли. Знищено РСЗВ БМ-27 Ураган", - підкреслив український генерал.

відео дня

За його даними, за минулу добу ворог завдав 14 авіаційних ударів, провів 22 бойових зіткнення, крім того здійснив 782 артобстрілу.

У свою чергу підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1265 вогневих завдань, повідомив командувач ОСГВ "Таврія".

Загальні втрати ворога склали 338 чоловік. Знищено 52 одиниці військової техніки противника, зокрема:

  • 7 танків;
  • 7 ББМ;
  • 14 артилерійських систем;
  • 1 РСЗВ;
  • 1 ПТРК;
  • 3 БпЛА;
  • 17 одиниць автомобільної;
  • 2 одиниці спеціальної техніки;
  • склад боєприпасів і ще один важливий об'єкт ворога.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відсувають лінію фронту і просуваються вперед на двох напрямках. Українські війська продовжували наступальні дії і зуміли домогтися успіху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни наступали на 6 напрямках: ЗСУ дали потужну відповідь окупантам. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні дії.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ штурмом взяли укріплення РФ на півдні. На кадрах, зафіксованих українським безпілотником, позиції росіян штурмувала група, до якої входили четверо українських воїнів.

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Запорізька область війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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