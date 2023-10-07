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Новий виклик для Сил оборони: у ЗСУ повідомили про вплив холоду на бойові дії

Юрій Берендій
7 жовтня 2023, 02:50
Сили оборони України активно готуються до приходу холодів. У Східному командуванні повідомили, що погода матиме значний вплив на перебіг бойових дій.
ВСУ, 115 бригада
У ЗСУ повідомили про вплив холоду на бойові дії / Колаж Главред, фото: скріншот 115 окрема механізована бригада ЗСУ

Сили оборони України пропрацьовують різні алгоритми дій залежності від того, яка буду погода після настання холодів.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що насамперед підготовка до осіннього похолодання включає в себе переведення техніки на зимовий стан.

"Це заміна мастил, добавка різних присадок до пального, також підготовка в забезпеченні буржуйками, різними засобами опалення та іншими видами забезпечення. Волонтери досить велику допомогу здійснюють – дають грілки та інші різні необхідні засоби, якими наші бійці можуть зігрітись у холодну пору року", - зазначив Ілля Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Окремо Євлаш зауважив, що настання холодів вплине на перебіг бойових дій, проте військові будуть дивитись на погоду, адже є різні сценарії ведення бойових дій під час холодів.

"З настанням зими це вплине на перебіг бойових дій, проте подивимось на погоду, якою вона буде. Якщо будуть дощі – це один сценарій, якщо відразу вдарять морози – це буде інший сценарій, оскільки ґрунт залишиться мерзлими, по ньому зможе їздити важка техніка", - сказав Євлаш.", - зазначив Євлаш.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ також додав, що на ведення бойових дій впливають дощі, тумани, коли ускладнена робота безпілотників та дронів. Під час такої погоди буде важко застосовувати тактичну та армійську авіацію, буде значно складніше вести бойові дії.

Крім цього, Ілля Євлаш зазначив, що і самі військові готуються до ведення бойових дій в умовах похолодання. Він повідомив, що військовослужбовці утеплюють свої бліндажі та утеплюють свої місця проживання. Це стандартний набір заходів з настанням зими.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, що силам оборони України на Мелітопольському напрямку потрібно зруйнувати логістичний шлях до Токмака Запорізької області і взяти його в напівоточення. Такий крок стане вирішальним фактором, після чого звільнення Токмака і Мелітополя стане лише питанням часу.

Водночас, зима може трохи пригальмувати бойові дії, але жодної "паузи", про що пише низка західних експертів і на що сподіваються росіяни, не буде.

У свою чергу командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що підрозділи Збройних сил України прорвали оборону росіян у Вербовому Запорізької області, в той же час очікується ще один більший прорив. За його словами, зима не забариться наступальні дії української армії, а найбільший прорив ЗСУ ще попереду.

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ЗСУ Генштаб ЗСУ контрнаступ ЗСУ
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