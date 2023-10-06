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ЗСУ просунулися біля трьох населених пунктів на Донбасі та Запоріжжі - ISW

Анна Ярославська
6 жовтня 2023, 08:03 оновлено 6 жовтня, 08:15
Захисники України просунулися біля Андріївки Донецької області, а також - біля Роботиного та Вербового на Запоріжжі.
ЗСУ просунулися біля трьох населених пунктів на Донбасі та Запоріжжі - ISW
Українські військові рухаються вперед і досягають успіхів / Колаж: Главред, фото: 36 ОМБП, 33 окрема механізована бригада

Сили оборони України просунулися біля Андріївки Донецької області, а також - біля Роботиного та Вербового Запорізької області.

За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, українські сили проводили наступальні операції поблизу Бахмута і просунулися 5 жовтня.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські сили досягли успіху на схід від Андріївки.

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Російський військовий заявив, що українські війська просуваються до залізничної колії в районі Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута).

Також українські війська 5 жовтня провели наступальні операції на заході Запорізької області. Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на захід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

Російські військові стверджували, що українські сили намагалися просунутися вздовж лінії Роботине - Вербове в напрямку Копані та поблизу Новопрокопівки.

Як повідомляв Главред, в ЗСУ повідомили про найважчий напрямок, де проходять найважчі бої. Зокрема, противник не залишає спроб повернути собі раніше займані позиції в районі Бахмута та Куп'янська.

У ЗСУ також повідомили про просування під Бахмутом. Російська армія безуспішно намагається відновити свої позиції в Андріївці та Кліщіївці. Водночас, наші захисники просунулися на відстань від 100 до 400 метрів на Бахмутському напрямку.

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