Розносить артилерію окупантів на шматки: ЗСУ створили потужний 'вогневий кулак'

Українські військові відкривають вогонь по російській артилерії завчасно, підкреслив Сергій Баранов.

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ЗСУ створили "вогневий кулак" / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Стовпами сучасної артилерії є максимальна автоматизація, цифрові розробки для артрозвідки і автоматизованих систем управління вогнем, а також засоби контрбатарейної боротьби, заявив начальник Головного управління ракетних військ і артилерії і безпілотних систем Генштабу ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов.

Українські військові відкривають вогонь по російській артилерії завчасно, ще до того, як окупант буде готовий до застосування артилерії. При цьому українські системи б'ють на більшу відстань, ніж російська, цитує його Military Media Center.

"Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ми скомбінували і створили далекобійний "вогневий кулак", який б'є настільки потужно, що ворог вже не має можливості вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу", - підкреслив український генерал.

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За його словами, успіх в цьому досягається завдяки навченості бійців і застосуванню нового програмного забезпечення разом з автоматизованою системою управління вогнем. Також офіцер повідомив, що іноді до 90% вогневого ураження сил і засобів противника припадає на ракетні війська і артилерію.

"Українським військовим постійно потрібно придумувати нові способи і методи вогневого ураження, а також удосконалювати зброю і навички. Серед важливих завдань українських військових - завдавати ураження так, щоб не шкодити не військовим об'єктам", - додав Баранов.

Раніше експерт розповів про те, як ЗСУ можуть боротися з російською артилерією. Є три, каже експерт Олександр Мусієнко, щодо надійних способу боротьби з артилерією російської окупаційної армії.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що в Україну заходять техніка, артилерія і ППО. Київ веде активну роботу на військовому і дипломатичному фронтах, СБУ перевіряють діяльність військкоматів, сказав президент Володимир Зеленський.

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