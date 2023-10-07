'Ворог намагається вчепитися за залізницю': у ЗСУ розкрили важку ситуацію під Бахмутом

Ілля Євлаш повідомив, що бої на південному фланзі Бахмута не зупиняються ні на секунду.

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Євлаш розповів про ситуацію в Бахмуті / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 92 окрема штурмова бригада

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, повідомив, що на південному фланзі Бахмута точаться запеклі бої. Росіяни намагаються втримати зручні для них позиції.

Як відзначив Євлаш, для того, щоб завдати якнайбільших уражень противнику, Сили оборони використовують спеціальну тактику. Бої на південному фланзі Бахмута не зупиняються ні на секунду. Сили оборони намагаються закріпитися на досягнутих рубежах в районі залізниці Бахмут - Горлівка, передає 24 Канал.

"Зрозуміло, що ця залізниця вже не підлягає експлуатації. Вона понівечена інтенсивними боями та артилерійськими снарядами. Противник намагається вчепитися за неї, адже йому зручно обороняти цей рукотворний рубіж", - пояснив Євлаш. відео дня

Однак Сили оборони працюють над тим, щоб виявляти ворожі пункти спостереження та управління неподалік і завдавати прицільних уражень. Примітно, що на Бахмутському напрямку Росія задіює як десантників, так і загальновійськові частини.

"Росіяни кидають у бій свої резерви, але ті зазнають суттєвих втрат. Через це в лавах окупантів низький морально-психологічний стан і навіть трапляються бунти", - підсумував начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, що РФ стягнула "елітні" частини й техніку на Бахмутському напрямку. В Бахмуті Донецької області російські окупанти зосередили танкові, мотострілкові та десантні полки чисельністю понад 10 тисяч особового складу.

Під Бахмутом тривають інтенсивні важкі бої. ЗСУ вдалося ліквідувати 184 окупанта на цьому напрямку. Серед техніки, яку вдалося знищити: п’ять танків ворожих, також низка різних артилерійських систем.

В ISW розкрили, де ЗСУ просунулись під Бахмутом. Сили оборони продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області і 4 жовтня незначно просунулися вперед.

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