Експерт розповів, скільки у Росії є запасу триматися на позиціях у Бахмуті

Фортеця Бахмут вже 300 днів тримає оборону від російських окупантів.

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Скільки Росія зможе триматися на позиціях / колаж: Главред, фото: УНІАН, 93-я ОМБр Холодний Яр

В інтервʼю Главреду керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, скільки у Росії є запасу триматися на тих позиціях, які вона зараз займає та чи втрачає перевагу.

Мусієнко наголосив, що зараз усе залежить від того, наскільки сили ЗСУ інтенсивно та ефективно наступатимуть. Нині стан на флангах українські війська розвивають добре, але ворог й досі тримає свої позиції.

"Чому це пастка для росіян? Бо не тримати ці позиції і вийти з Бахмута вони не можуть. "Вагнерівці" Пригожина вийдуть, а російські регулярні війська, скоріше за все, зайдуть. Просто відступити вони не можуть, бо вже заявили для своєї аудиторії, що Бахмут взяли. І що, сказати після цього, що його залишають?! Тому вони будуть там триматися. І тоді це теж пастка для РФ, бо їм доведеться перекидати туди підкріплення", - зазначив Олександр Мусієнко.

Він також пояснив, якщо наші війська здобудуть перевагу на флангах, то зможуть погрожувати логістичному забезпеченню Бахмута.

"Це буде витягувати їхні сили ще більше, бо це підкріплення будуть постійно сковувати і там знищувати. І ось це, мені здається, навіть за умови того, що росіяни чинитимуть опір і перекидатимуть додаткові підкріплення, і є пасткою, тому що тоді вони менше зосереджуватимуться на інших напрямках, де українські війська зможуть розвивати контрнаступ", - розповів Мусієнко.

Дивіться відео про те, як Росіяни у Бахмуті можуть повторити долю німецької армії під Сталінградом:

Ситуація в Бахмуті

Нагадаємо, що Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті, що ЗСУ серйозно просуваються. Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання, але українські військові всі атаки відбивають.

Бійці ЗСУ тримаються на південному заході Бахмута і продовжують битися. У Бахмуті критична ситуація, йдуть важкі бої, сили оборони України тримають оборону в районі літака.

Військовий експерт пояснив, яке головне завдання у ЗСУ в Бахмуті. ЗСУ вкрай важливо влаштувати силам окупантів у Бахмуті "мішок" і тримати їх у ньому якомога довше.

ЗСУ окупантів обходять з флангів та продовжують йти вперед на Бахмутському напрямку. Оборона Бахмута як міста свою військову місію повністю виконала, пояснила Ганна Маляр.

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