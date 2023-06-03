"Усе йде за планом": РФ провалила усі спроби стримати контрнаступ ЗСУ - Міноборони

Для РФ було величезним сюрпризом виявити, що ефективність її балістичних ракет була майже нульовою проти сучасних систем ППО.

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РФ провалила усі спроби стримати контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха

Наміри України щодо контрнаступу йдуть за планом, незважаючи на безпрецедентну хвилю російських атак по всій Україні. Про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, пише Reuters.

Як підкреслив Гаврилов, поряд з ударами крилатими ракетами у травні Україна зіткнулася з неодноразовими залпами балістичних ракет, особливо по міських центрах, включаючи столицю Київ.

"Їхня головна мета – зупинити наш контрнаступ і націлити на центри прийняття рішень", - сказав він.

Заступник глави Міноборони назвав інтенсивне використання балістичних ракет країною-агресоркою Росією в травні "останнім стратегічним заходом" і зазначив, що системи протиповітряної оборони були "більш ніж на 90 відсотків ефективними" проти атак.

"Для Росії було величезним сюрпризом виявити, що ефективність її балістичних ракет була майже нульовою проти сучасних систем ППО, які ми отримали від наших партнерів", - сказав Гаврилов.

Він підкреслив, що ракетні обстріли жодним чином не вплинули на контрнаступ ЗСУ.

"Ніщо не може зупинити наші зусилля, наше бажання та нашу впевненість у тому, що ми переможемо у цій війні", - додав він.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що армія України почала контрнаступ. Україна використовуватиме озброєння Заходу для ударів по позиціях окупантів Росії у Криму і на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що контрнаступ ЗСУ спрямований на те, щоб відкинути окупантів Росії зі своїх територій. За словами глави держави, звільнятиметься і Крим. Як тільки армія України підійде до Кримського півострова, Путін буде змушений шукати вихід.

Раніше скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своєю проросійською позицією, заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб не допустити контрнаступу Збройних сил України і посадити Київ і Москву за стіл переговорів. Орбан також поскаржився, що йому, мовляв, важко бути єдиним прем'єр-міністром в ЄС, який "виступає за мир".

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