США не очікують обвалу оборони ЗСУ, Росія не здатна на блискавичний прорив - NYT

Україні вдасться утримати оборону, незважаючи на спроби російських військ досягти результатів до 9 травня. ЗСУ не зазнають повного розгрому вздовж лінії фронту. Про це йдеться в матеріалі The New York Times, який ґрунтується на свідченнях понад десятка посадовців зі США та Європи.

За словами одгого з американських посадовців, у конфіденційній військовій оцінці США дійшли висновку, що Росія продовжуватиме здобувати "незначні успіхи на сході та південному сході до 9 травня", яке має символічне значення для Кремля. Водночас аналіз військових США вказує на те, що "українські військові не зазнають повного розгрому вздовж лінії фронту, незважаючи на гостру нестачу боєприпасів".

Деякі співрозмовники NYT сумніваються, що Росія має достатньо сил для серйозного наступу до 9 травня.

Крім цього аналітики в уряді США стверджують, що Україна зможе стабілізувати лінію фронту завдяки новій військовій допомозі від західних союзників, але це може зайняти певний час. У найкращому випадку це вдасться зробити влітку, а в найгіршому - до кінця року.

