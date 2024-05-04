США не очікують обвалу оборони ЗСУ, Росія не здатна на блискавичний прорив - NYT

Україна зможе стабілізувати лінію фронту завдяки новій військовій допомозі від західних союзників.

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США не очікують обвалу фронту в Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони США, Офіс президента, 43 окрема механізована бригада

Україні вдасться утримати оборону, незважаючи на спроби російських військ досягти результатів до 9 травня. ЗСУ не зазнають повного розгрому вздовж лінії фронту. Про це йдеться в матеріалі The New York Times, який ґрунтується на свідченнях понад десятка посадовців зі США та Європи.

За словами одгого з американських посадовців, у конфіденційній військовій оцінці США дійшли висновку, що Росія продовжуватиме здобувати "незначні успіхи на сході та південному сході до 9 травня", яке має символічне значення для Кремля. Водночас аналіз військових США вказує на те, що "українські військові не зазнають повного розгрому вздовж лінії фронту, незважаючи на гостру нестачу боєприпасів".

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Деякі співрозмовники NYT сумніваються, що Росія має достатньо сил для серйозного наступу до 9 травня.

"Це вимагало б значного нарощування сил, чого американські посадовці що не бачать", - у матеріалі.

Крім цього аналітики в уряді США стверджують, що Україна зможе стабілізувати лінію фронту завдяки новій військовій допомозі від західних союзників, але це може зайняти певний час. У найкращому випадку це вдасться зробити влітку, а в найгіршому - до кінця року.

Що відомо про The New York Times? The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Наступ Росії - плани окупантів до 9 травня

Нагадаємо, окупанти не мають достатньо сил та ресурсів для масштабного наступу в районі Очеретиного. Ситуація на цьому напрямку залишається під контролем ЗСУ, розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Також у Росії немає можливостей захопити Часів Яр на Донеччині, ні до 9 травня, ні взагалі. Окупанти намагаються ускладнити логістику та виснажити ЗСУ, аби просунутися, заявив заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко.

Як повідомляв Главред, російські окупанти планують розпочати наступ до 9 травня. Начальник пресслужби прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов заявив, що ворог має намір просуватися на сході України та інших напрямках. Він наголосив, що українські захисники готові до будь-яких планів ворога.

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