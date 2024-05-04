"Молодці, хлопці": українські військові знищили російський Су-25 - Зеленський

Українські військові майстерно знищили російський штурмовик Су-25. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
Цей літак вдалося "приземлити" воїнам із 110-ї окремої механізованої бригади. Вони знищили російський літак в Донецькій області.
"Особливо відзначу воїнів зі 110-ї окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 – на Донеччині. Молодці, хлопці!" - сказав Зеленський.відео дня
Літак Су-25
Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами в разі льотної погоди.
Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також маловисотні повітряні, повільні цілі.
Орієнтовна вартість такого штурмовика дорівнює 11 млн доларів.
Водночас президент додав, що Україна може бути в небезпеці найближчими днями, бо окупанти не припинять завдавати ударів навіть на Великдень.
"Я хочу зараз подякувати кожному воїну в наших мобільних вогневих групах, у Повітряних силах, у розрахунках ППО інших видів та родів військ – усім, хто захищає і захищатиме українське небо від російського терору. Важливо цими днями бути максимально уважними", - додав президент.
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