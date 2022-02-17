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Війська перекидають до кордонів України: Пентагон попередив про нарощування сил РФ

17 лютого 2022, 15:59

США і союзники по НАТО стежать за ситуацією на кордоні РФ і України, підкреслив Ллойд Остін.

Ллойд Остін
Ллойд Остін / Reuters

Росія в останні дні продовжила нарощувати чисельність військ поблизу кордону України, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Як пояснив він в ході прес-конференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, не спостерігається відведення військ РФ від кордонів України, повідомляє Reuters.

"Навпаки, ми бачимо нарощування сил, в той час як у них вже сконцентровано понад 150 тис., причому - навіть в останні пару днів", - сказав Остін.

"Ми бачимо, як вони літають на більшій кількості бойових і допоміжних літаків. Ми бачимо, як вони посилюють свою готовність в Чорному морі... Ми навіть бачимо, як вони запасаються кров'ю", - додав він.

"Я не так давно сам був солдатом і знаю, що такого роду дії ви не будете робити без причини... Тому ми разом з союзниками буде зберігати пильність", - сказав він.

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Остін додав, що США і союзники по НАТО стежать за ситуацією на кордоні РФ і України, в тому числі - за можливими, за його словами, провокаціями з російського боку.

За його словами, Пентагон стежить за загостренням ситуації на Донбасі і збирає дані про те, що відбувається.

"Ми бачили повідомлення про обстріли (на Донбасі - ред.), І вони безумовно викликають занепокоєння. Ми все ще збираємо інформацію", - заявив Остін.

Він зазначив, що в США продовжать уважно стежити за ситуацією в районі кордону Росії і України, і нагадав, що, на думку Вашингтона, російська сторона може спробувати спровокувати кризові ситуації по відношенню до України.

Загроза вторгнення РФ

Раніше західні ЗМІ повідомили з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік - 2 не буде запущений.

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