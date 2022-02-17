Сценарії вторгнення в України і медіа США відрізняються: у ВР відреагували на дату нападу 20 лютого

У ВР відреагували на нову дату вторгнення 20 лютого/ Reuters, Facebook ВР

В американських ЗМІ заявили з посиланням на військового аналітика, що Росія може напасти на Україну 20 лютого. У Верховній Раді такі прогнози ставлять під сумнів. Зокрема, голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев закликав більше довіряти українському Міноборони, а не заявам медіа США.

За його словами, сценарії можливого вторгнення в українських оборонних відомств і ЗМІ Сполучених Штатів відрізняються, пише Vesti.ua.

"Я дослухаюся думки нашої розвідки, прислухаюся думки нашого Міністерства оборони, які на сьогоднішній момент не бачать підстави для цього (вторгнення – ред.). Мабуть, сценарії різняться у Politico і нашого Міноборони. Я прислухаюся до Міністерства оборони", – наголосив нардеп.

Нова дата можливого вторгнення Росії в Україну

Нагадаємо, американське видання Politico з посиланням на військового аналітика, старшого наукового співробітника Центру військово-морського аналізу Майкла Кофмана повідомило, що вторгнення Росії в Україну може початися 20 лютого або після цієї дати. Видання зазначає, що "одержимість датою 16 лютого відволікла увагу від реальних ключових дат".

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що західні ЗМІ можуть мати свої цілі, поширюючи інформацію про дати можливого широкомасштабного вторгнення Росії на територію України.

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"Жовта преса" робить це з однією метою, більш серйозна намагається відстежувати і давати справжню правду. І кожен робить свою роботу", – зазначив він.

Загроза вторгнення Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен раніше припустив, що Росія може вторгнутися в Україну цього тижня.

Хоча в Росії заявили, що почали повертати військових в місця постійної дислокації після військових навчань біля українського кордону і в окупованому Криму, Україна і країни-партнери заявляють, що не побачили реального відведення військ.

Президент України Володимир Зеленський з недовірою поставився до таких заяв і наголосив: "коли відведуть війська – це побачать усі". Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що поки що розвідка не знайшла ніяких доказів того, що Росія і справді відводить війська від українського кордону.

Тим часом у США заявили, що російських військ на кордоні з Україною стає "більше, а не менше, і вони висуваються на бойові позиції", і що російська влада продовжує робити неправдиві заяви, які згодом можуть бути використані як привід для вторгнення в Україну. Також у Білому домі наголосили, що Росія не відвела війська, а додала 7 тисяч солдатів.

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