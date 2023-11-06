Окупанти втратили більше 12 тис.: експерт - про "пекельну" ситуацію під Авдіївкою

Російські окупанти змогли просунутися всього на кілька метрів, але втратили цілу дивізію.

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У окупантів шалені втрати під Авдіївкою / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України

Російські окупанти кидають величезні сили, щоб захопити Авдіївку у Донецькій області. Вони хочуть вийти на адміністративні кордони Донбасу, але при цьому самі несуть шалені втрати. Про це розповів військовий експерт Петро Черник, повідомляє 24 канал.

В першу чергу захоплення міста є важливим для Кремля в політичному сенсі.

"Цар сказав брати, а йому ніхто відмовити не може. Так в Росії все побудовано", - пояснив Черник.

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Водночас за цілий місяць ворог навіть не зміг прорвати лінію оборону українських військових. У цьому наступі вони втратили цілу дивізію.

"Вони просунулися на кілька сотень метрів, а втратили дивізію, більше 12 тисяч чоловік точно втратили. Зараз важко, прикро, боляче, але все-таки по-нашому", – сказав Петро Черник.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Ситуація під Авдіївкою

Нагадаємо, стало відомо про те, що окупанти готують новий масований штурм Авдіївки. Активні бойові дії поблизу Авдіївки поки що не ведуться, але українські війська очікують "загострення ситуації".

Росіяни за допомогою авіації хочуть оточити Авдіївку, але ЗСУ не здаються і знищують ворога. Окупанти кидають свої сили для захоплення нових позицій.

У ЗСУ приголомшили втратами РФ і розповіли про те, що Росія "поклала" в штурмах Авдіївки 7 тисяч солдатів. Окупантам не вдається оточити Авдіївку завдяки діям ЗСУ.

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