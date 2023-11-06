Удар по військовим на Запоріжжі: комбрига відсторонили від роботи - Зеленський

Президент України провів важливу Ставку верховного головнокомандувача. Головним питанням стала трагедія на Запоріжжі.

https://glavred.net/politics/udar-po-voennym-na-zaporozhe-kombriga-otstranili-ot-raboty-zelenskiy-10514596.html Посилання скопійоване

Зеленський провів Ставку через трагедію на Запоріжжі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, міськрада Ужгорода

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Головним питанням став удар по 128 ОШГБр на Запоріжжі. Командира бригади відсторонили на час слідства. Про це заявив Володимир Зеленський під час відеозвернення.

На засіданні доповідали військові, міністр оборони, голова СБУ, головний інспектор Міноборони. З'ясовується питання про те, чиї накази створили передумови до трагедії.

"Вся ситуація розбирається похвилинно. Буде встановлено, хто конкретно порушив правила безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога",– сказав Зеленський.

відео дня

Президент України наголосив, що жодного уникнення відповідальності не буде.

Удар по 128 бригаді

Раніше стали відомі подробиці трагедії на Запоріжжі: стало відомо про 19 загиблих бійців 128-ї бригади. Росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на жорстокий удар по 128-й бригаді. Він заявив, що розслідування має все прояснити і дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія і чиї розпорядження були неправильними.

Згодом сплили нові деталі трагедії. Виявилось, що комбриг наказав шикуватись і не прийшов. При цьому захисники чекали його до півгодини, коли за місцем їхнього розташування прилетіла ворожа ракета.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.