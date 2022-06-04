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Війна може закінчитися в будь-який момент - Подоляк

4 червня 2022, 09:39

На швидкість закінчення війни може вплинути конфлікт, який розгорається всередині Росії.

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Війна може закінчиться в будь-який момент / УНІАН, ОПУ

Війна в Україні може закінчитися в будь-який момент. Це залежить не тільки від контрнаступу ЗСУ, а й від конфлікту, який активно розвивається всередині Росії. Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що в будь-якому випадку війна повинна закінчитися на умовах України.

"Вона (війна - Главред) може закінчитися і за місяць, а може закінчитися до зими. Тому що війна - це не тільки математика на полі бою ... Крім математики, війни ще має свою психологію. Багато факторів впливають на внутрішній світ в РФ", - сказав Подоляк.

Радник глави ОП вважає, що конфлікт всередині РФ може стати причиною раптового припинення "спецоперації" в Україні.

"Вони вже сьогодні ізгої, під потужним санкційним тиском, репутаційно виглядають мізерно. Все це продукує внутрішню паніку, йдуть конфлікти. Багато таких факторів можуть призвести до того, що війна парадоксально швидко закінчиться", - зазначив він.

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Подоляк звернув увагу на те, що зараз на сході України йдуть інтенсивні і важкі бойові дії, проте зовсім скоро все може змінитися.

Раніше Подоляк заявляв, що найближчим часом в Україну прибуде зброя у необхідній кількості для масованого контрнаступу.

"Коли ми отримаємо, все, що потрібно, це буде інтенсифіковано. І ЗСУ зможуть довести Росії, що" друга армія" знаходиться в іншій географічній точці планети", - додав Подоляк.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення Михайло Подоляк Росія
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