"Росія сподівається на затяжну війну": Єрмак попередив про вирішальну битву

Єрмак зазначив, що починається нова фаза війни.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що за 8 років війни на сході Україна отримала щеплення. Набувала досвіду, позбавлялася від ілюзій і готувалася до будь-якого розвитку подій.
"Саме тому ЗСУ не дозволили росіянам захопити нашу столицю і зараз контрнаступають, поступово звільняючи українські території від росіян. І це продовжиться, поки ми не повернемо все, що належить Україні", - написав Єрмак в Telegram.
Він також зазначив, що починається нова фаза війни. Ворог намагається змінити тактику як на полі бою, так і на дипломатичному та економічному фронтах.
"Росія сподівається на затяжну війну, і думає перемогти нас шляхом власних ресурсів і кількості людей. Але тут буде так само як і з планом "взяття Києва за три дні" в лютому - у них нічого не вийде", - додав керівник ОП.
За його словами, попереду ще будуть вирішальні битви. Тому нам потрібна єдність, маємо працювати на перемогу. Вона ближче з кожним днем.
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Війна в Україні
2 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що щодня в боях на Донбасі гинуть до 100 людей і близько 500 отримують поранення.
Як підкреслив він в ході міжнародного форуму з безпеки GLOBSEC, на харківському напрямку у ЗСУ є "потужні кроки вперед", а "на сході нашої держави – дуже складна ситуація".
Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що кількість цивільних жертв в результаті війни Росії проти України в десятки разів перевищує число жертв серед військових.
Він додав, що кількість загиблих мирних жителів України свідчить про військові злочини російської армії.
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