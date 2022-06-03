"Росія сподівається на затяжну війну": Єрмак попередив про вирішальну битву

Андрій Єрмак / УНІАН, Офіс президента

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що за 8 років війни на сході Україна отримала щеплення. Набувала досвіду, позбавлялася від ілюзій і готувалася до будь-якого розвитку подій.

"Саме тому ЗСУ не дозволили росіянам захопити нашу столицю і зараз контрнаступають, поступово звільняючи українські території від росіян. І це продовжиться, поки ми не повернемо все, що належить Україні", - написав Єрмак в Telegram.

Він також зазначив, що починається нова фаза війни. Ворог намагається змінити тактику як на полі бою, так і на дипломатичному та економічному фронтах.

"Росія сподівається на затяжну війну, і думає перемогти нас шляхом власних ресурсів і кількості людей. Але тут буде так само як і з планом "взяття Києва за три дні" в лютому - у них нічого не вийде", - додав керівник ОП.

За його словами, попереду ще будуть вирішальні битви. Тому нам потрібна єдність, маємо працювати на перемогу. Вона ближче з кожним днем.

читайте такожУкраїна бореться вже 100 днів: Володимир Зеленський звернувся до українців

Війна в Україні

2 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що щодня в боях на Донбасі гинуть до 100 людей і близько 500 отримують поранення.

Як підкреслив він в ході міжнародного форуму з безпеки GLOBSEC, на харківському напрямку у ЗСУ є "потужні кроки вперед", а "на сході нашої держави – дуже складна ситуація".

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що кількість цивільних жертв в результаті війни Росії проти України в десятки разів перевищує число жертв серед військових.

Він додав, що кількість загиблих мирних жителів України свідчить про військові злочини російської армії.

Дивіться онлайн новини Донбас

Читайте також: