У Зеленського відповіли, коли Україна отримає зброю в достатній кількості

Подоляк / military.az, Офіс президента

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Україна отримає необхідну зброю у достатній кількості для масованого контрнаступу найближчим часом.

"Коли ми отримаємо всю необхідну зброю в достатній кількості? Найближчим часом. І ви це побачите, як тільки почнеться більш інтенсивний контрнаступ з нашого боку", - зазначив він.

За його словами, сьогодні на окремих напрямках теж йде контрнаступ.

"Але коли ми отримаємо, все, що потрібно, це буде інтенсифіковано. І ЗСУ зможуть довести Росії, що "друга армія" знаходиться в іншій географічній точці планети", - додав Подоляк.

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Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував питання передачі Україні американських реактивних систем залпового вогню.

За словами американського лідера, США не будуть поставляти Україні РСЗВ дальністю в 300 кілометрів - тобто здатні руйнувати об'єкти на території Росії.

Далі, спікер російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про те, що верхівка РФ не вірить заявам президента Володимира Зеленського про те, що Київ не збирається атакувати територію РФ за допомогою американських РСЗВ.

Водночас глашатай Путіна стверджував, що військові РФ вживають усіх заходів для "мінімізації ризиків у разі отримання Україною американських РСЗВ".

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