Західна зброя посилить позиції: Арахамія назвав умову відновлення переговорів

Переговори Росії та України в Туреччині / Reuters

Україна може ініціювати новий раунд переговорів з РФ, коли матиме посилену переговорну позицію, заявив глава української переговорної групи з росіянами, нардеп Давид Арахамія.

Як підкреслив він в ході телемарафону, переговори потрібно продовжувати, коли переговорна позиція України буде посилена.

Український нардеп пояснив, що має на увазі отримання ЗСУ зброї, яка надійде від західних партнерів.

"Наші Збройні сили вже готові його застосовувати... і тоді, я думаю, можемо з посиленої переговорної позиції ініціювати новий раунд переговорів", - зазначив він.

Паузу на переговорах він пояснив тим, що на сході країни тривають запеклі бойові дії.

При цьому сторонам поки не вдається домогтися вирішальної переваги.

"І поки ми робимо один крок вперед - два назад, поки я не бачу ніяких підстав ініціювати продовження переговорів", – додав Арахамія.

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Нагадаємо, раніше в США назвали сценарії завершення війни і оцінили ймовірність повернення Криму Україні.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі.

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