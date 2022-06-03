УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Західна зброя посилить позиції: Арахамія назвав умову відновлення переговорів

3 червня 2022, 23:12

Виниклу паузу на переговорах Давид Арахамія пояснив тим, що на сході України тривають запеклі бойові дії.

Переговори Росії та України в Туреччині
Переговори Росії та України в Туреччині / Reuters

Україна може ініціювати новий раунд переговорів з РФ, коли матиме посилену переговорну позицію, заявив глава української переговорної групи з росіянами, нардеп Давид Арахамія.

Як підкреслив він в ході телемарафону, переговори потрібно продовжувати, коли переговорна позиція України буде посилена.

Український нардеп пояснив, що має на увазі отримання ЗСУ зброї, яка надійде від західних партнерів.

"Наші Збройні сили вже готові його застосовувати... і тоді, я думаю, можемо з посиленої переговорної позиції ініціювати новий раунд переговорів", - зазначив він.

Паузу на переговорах він пояснив тим, що на сході країни тривають запеклі бойові дії.

При цьому сторонам поки не вдається домогтися вирішальної переваги.

"І поки ми робимо один крок вперед - два назад, поки я не бачу ніяких підстав ініціювати продовження переговорів", – додав Арахамія.

читайте такожЕрдоган запропонував Путіну новий формат мирних переговорів з Україною в Туреччині

Нагадаємо, раніше в США назвали сценарії завершення війни і оцінили ймовірність повернення Криму Україні.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі.

Читайте ще:

Давид Арахамія війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:55

Сто днів війни: Блінкен зізнався, чи прагнуть США затягувати бойові дії

23:53

Дорофєєва показала свій "секретний" дует

23:42

Путін запропонував "зерновий коридор" через захоплене Приазов'я і БілорусьВідео

23:20

Журналісти Reuters потрапили під обстріл біля Сєвєродонецька

23:16

Названо погані звички перед сном, які принесуть в будинок біду та проблеми з грошимаВідео

Реклама
23:12

Західна зброя посилить позиції: Арахамія назвав умову відновлення переговорівВідео

22:57

Кадирівців "покришили" разом з технікою: ЗСУ просунулися в СєвєродонецькуВідео

22:55

"Росія сподівається на затяжну війну": Єрмак попередив про вирішальну битвуВідео

22:50

Важкий шлях: Макрон пояснив, чому не можна "принижувати" Росію

22:31

Автобуси переповнені: з Польщі масово повертаються українці

22:05

Україна бореться вже 100 днів: Володимир Зеленський звернувся до українцівВідео

22:00

Стриптизер-путініст Тарзан з примітивною матірщиною обрушився на НАТО

21:50

Йде головна битва і кульмінація війни: астролог передбачила найважливіший період для УкраїниВідео

21:42

Швейцарія дозволила Німеччині передати танки для УкраїниВідео

21:27

"Наказ був відданий": Білорусь планувала вторгнутися в Україну - ТихановськаВідео

21:04

У Харкові росіянин наказав стріляти по людях в автомобіліВідео

21:03

Коли Україна відновить переговори з РФ: у Зеленського назвали умовуВідео

20:44

Україна не отримувала жодних гарантій від Росії щодо зерна - Кулеба

20:38

"Вона сюди не повернеться": Віра Брежнєва назавжди покинула РосіюВідео

20:35

У "ЛНР" та "ДНР" заблокували Viber: месенджер назвали "військовою інфраструктурою"Відео

Реклама
20:27

Підвищення облікової ставки: чи витримає економіка під час війниПогляд

20:20

У Зеленського відповіли, коли Україна отримає зброю в достатній кількостіВідео

20:10

Прикмети на 5 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:09

Рашисти наступали на Лисичанськ, але отримали по зубах і відійшли - ГенштабВідео

19:57

"Смажимо окупантів пристойно": Кім дав прогноз щодо війни в УкраїніВідео

19:50

Скандал навколо зерна розгорається: Туреччина відмовилася від індійської пшениці - ЗМІВідео

19:49

Кабмін підвищив граничний вік для роботи в органах МВС

19:49

"Понесе покарання": проти патріарха Кирила запровадять санкціїВідео

19:19

У Білорусі розпочалася бойова підготовка військових підрозділів - Генштаб

19:18

У Дніпрі пролунав потужний вибух, є жертви: в чому причина

18:58

Україну атакує аномальна погода: синоптики назвали датуВідео

18:53

Окупанти закріплюються в Сєвєродонецьку, пішли на штурм Бахмута і СоледараВідео

18:52

"Культ страшних передсмертних мук": Арестович висловився про Росію і окупантів

18:35

Важке озброєння і засоби ППО: посол України назвав терміни постачання ФРН для ЗСУВідео

18:31

"Яке мурло": у Мережі розгорівся скандал через режисерку Байрак, яка підтримала війну в УкраїніВідео

18:26

"Я вила, ніби хтось вмер": Оля Полякова назвала свій справжній вік

18:14

Україну чекають бої за Краматорськ і Слов'янськ: як зупинити окупантівПогляд

18:08

Ретроградний Сатурн 4 червня для всіх знаків: у кого на півроку будуть заморожені всі доходи та планиВідео

18:06

Літнє сонцестояння 2022: що потрібно зробити, щоб залучити благополуччя і здоров'я

17:56

Війська РФ зміцнюють позиції поблизу Сумської та Чернігівської областей: чи буде повторне вторгненняВідео

Реклама
17:48

"Вантажимося і йдемо": пропагандисти РФ зняли удар по ЗСУ і нарвалися на жорстку відповідьВідео

17:38

ЄС офіційно скасував на рік всі мита і збори з українського експортуВідео

17:15

Коханка Путіна Кабаєва, засновник "Яндекса" і російські кати Бучі: хто потрапив під нові санкції ЄСВідео

17:15

Гроші будуть литися рікою: 4 знака зодіаку чекає багатство в червні 2022Відео

17:13

"Ви що, кінчені?": Кошовий зі сльозами на очах наїхав на знайомих з рідного ЛуганськаВідео

17:10

"Крим і культура поза політикою": Фагот жорстко розкритикував Гребенщикова за його минулі путінські наративиВідео

17:09

Центрально-східна Європа підтримує вступ України до НАТО та ЄС – опитуванняВідео

16:58

Бої під Сєвєродонецьком: ЗСУ відкинули окупантів від двох населених пунктівВідео

16:43

ЄС поставить Угорщину на місце: експерт пояснив, як відповісти на шантаж ОрбанаВідео

16:35

Росія "досягла певних результатів" в Україні: Пєсков про те, скільки триватиме спецопераціяВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти