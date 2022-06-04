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Є як мінімум дві головні цілі України у війні з Росією - військовий експерт

4 червня 2022, 02:53

Після ста днів розв'язаної Росією війни Україні головне утримати оборону, особливо на Сході, і готуватися до отримання зброї від західних партнерів.

ВСУ, снаряди
Є як мінімум дві головні цілі України у війні з Росією - військовий експерт / УНІАН і ua.depositphotos.com

З моменту, коли диктатор Володимир Путін віддав злочинний наказ і російські війська почали повномасштабну військову агресію проти України, пройшло вже сто діб. Як стверджує полковник запасу ЗСУ та відомий військовий експерт Олег Жданов, для української армії зараз головне завдання - утримати оборон (в першу чергу - в східних регіонах), і найкращим чином підготуватися до прибуття важкої зброї від країн Заходу, повідомляє портал "НВ".

"Перша сотня доби війни (на жаль, доводиться говорити "перша", тому як думаю, що вона буде не останньою в цій війні), потрясла саме тим, що Україна як країна виявилася непробивною. І що ми, її жителі, українці, готові відстоювати зі зброєю в руках і націю, і державу. І це, мені здається, основне, що українці показали за ці сто діб. Так, частина території втрачена, є великі втрати серед мирних жителів, військовослужбовців. Але - ми показали всьому світу такі речі як українську націю і Українську державу", - говорить фахівець.

Крім того, Олег Жданов у досить лаконічній формі описав основні завдання, які повинна поставити собі Україна в цілому і українці зокрема.

"На цей час основне завдання - утримувати свою оборону, особливо в східному напрямку. Тільки так зараз напрямок, який заподіює занепокоєння. І саме там Росія ще зберегла наступальний потенціал - тобто нападає на наші позиції. Далі - готуватися до отримання Західної зброї для того, щоб зібрати угруповання військ, яке буде здатне остаточно вирішити завдання в плані контрнаступу – чи то пак звільнити всі наші території від окупантів", ‒ вважає він.

Крім того, Олег Жданов висловить тверду впевненість у тому, що зараз у Росії знижується бойовий потенціал в якісному аспекті.

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Нагадаємо, кілька днів тому з'явилося в мережі повідомлення представників проекту InformNapalm. Є інформація, що після того як українські бійці зуміли в жорстоких боях зуміли вибити величезну кількість броньованої техніки окупантів, то офіцерам російського Генштабу довелося в дуже стислі терміни виводити з давньої консервації і за допомогою залізниці на південні ділянки фронту відправляти вкрай старі танки-T-62.

За новими даними розвідки, весь масив Старої бронетехніки спеціальної відправили заради того, щоб залатати дірки у складі 150-ї мотострілецької дивізії російської армії.

Саме це з'єднання під час битв з українськими воїнам і зазнало дуже чутливі втрати в техніці і в особовому складі.

До того стала відома інформація ‒ українські бійці за 24 години знищили на півдні України як мінімум 36 російських окупантів, три танки моделі Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град" і автомобілі.

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Автор: Єгор Бунін
Олег Жданов новини України війна Росії та України
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