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Війна може припинитися, якщо ми отримаємо запрошення у НАТО - Портников

Альона Вороніна
10 липня 2023, 11:26 оновлено 10 липня, 11:30
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На вільнюському саміті Україна навряд чи отримає це запрошення, але може зробити все, щоб це сталося на саміті НАТО у Вашингтоні у 2024 році.
НАТО, украинские военные, Виталий Портников
Війна може припиниться, якщо ми отримаємо запрошення в НАТО, зазначає Портников/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, Главред

Від того, чи отримає Україна запрошення у НАТО і коли це станеться, напряму залежатиме перебіг війни. Таке запрошення може допомогти або завершити, або локалізувати військові дії. Якщо ж Українська держава його не отримає, то ми будемо перебувати у стадії довгого конфлікту з непередбаченими наслідками як для нашої країни, так і для всієї Європи в цілому.

Таку думку висловив публіцист, журналіст Віталій Портников в інтерв’ю Главреду. При цьому він зазначає, що, на його думку, Україна не отримає запрошення до НАТО на вільнюському саміті. Це був би занадто оптимістичний сценарій.

"Але ми можемо отримати механізм дій, який може призвести до такого запрошення на вашингтонському саміті (саміт НАТО, який відбуватиметься у Вашингтоні у 2024 році – ред.). У нас є вікно можливостей, а те, як закінчиться вікно – це дуже важливо. Звичайно, важливо, якими саме рішеннями закінчиться вільнюський саміт, але ми зараз не можемо передбачати, тому що ми буквально в центрі цієї дискусії", – зазначив Портников.

Якщо Україна отримає запрошення у НАТО, це може допомогти завершити війну або локалізувати її.

"Якщо ми отримаємо запрошення, війна буде або припинена, або локалізована, враховуючи те, яка територія буде охоплена гарантіями. Навіть від країн-гарантів, навіть на час, коли ми будемо наближатися до НАТО – вся територія України, чи та територія, на якій на момент запрошення будуть відбуватися бойові дії (а про це зараз говорять деякі західні політики)", – сказав публіцист.

Якщо ми не отримаємо запрошення в принципі, це буде означати, що ми будемо просто перебувати в стадії довгого конфлікту з непередбаченими наслідками не тільки для нас, але і для Європи, наголосив він.

"Знову повторю – цей конфлікт може бути конфліктом зменшеної інтенсивності. Бо якщо у Росії просто не буде звичайних озброєнь, щоб воювати, а вона не буде кидати ядерну бомбу, бо навіть якщо кинути ядерну бомбу, в тебе все одно немає танків, щоб далі наступати – це не має жодного військового сенсу", – зазначив Портников.

У той же час він додав, що країна-агресорка Росія навіть у такому випадку не відмовиться від воєнних дій, просто буде менша локалізація і менша інтенсивність.

"І ракети будуть падати не раз на місяць, а раз на три, але від цього нікому не легше. Це війна, яка все одно продовжиться, яка буде заважати європейській інтеграції, інвестиціям, відновленню демографічного балансу, відновленню економіки. Просто довга війна, такий європейський Ліван. Це те, що може відбутися після вашингтонського саміту. І вірогідність цього є великою. Але насправді я вважаю, що у нас є це вікно можливостей, і їм потрібно скористатися. І треба ним скористатися саме розуміючи, якою невтішною може бути альтернатива", – підсумував Портников.

Дивіться відео інтервʼю Главреду Віталія Портникова про саміт НАТО у Вільнюсі:

Хто такий Віталій Портников?

Віталій Портников – український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

Перспективи вступу України до НАТО

Стало відомо, що Німеччина готується подати на відстрочку у вступі України до НАТО через побоювання, що цей крок може привести Альянс до війни із країною-агресоркою Росією. Як повідомило джерело в Альянсі, що Берлін використає щорічний саміт НАТО у Литві цього тижня, щоб закликати інших зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що Україна в результаті візитів президента Володимира Зеленського в Болгарію, Чехію, Словаччину і Туреччину добилася прогресу. Шлях до НАТО стане коротше, деякі важливі рішення вже узгоджені. Однак Київ, як і раніше, чекає на чітку позицію Альянсу щодо запрошення до колективного блоку безпеки Заходу. Директора країни-агресора Росії Володимира Путіна треба дотискати.

Колишній помічник міністра оборони США зі зв'язків з НАТО Джим Таунсенд заявив, що Україна може вступити до НАТО ще до формального завершення війни з агресором Росією. Тільки євроатлантична інтеграція Києва стане реальною гарантією безпеки української держави. На саміті НАТО у Вільнюсі Україну навряд чи запросять до Альянсу, проте може бути конкретизовано механізм за типом ПДЧ з урахуванням української специфіки.

Пізніше у Politico заявили, що у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Група ключових країн Альянсу терміново готує проект декларації про гарантії безпеки для України. Країни хочуть встигнути узгодити параметри пакету гарантій безпеки перед початком саміту, щоб запропонувати їх України та запровадити ще до приєднання до НАТО.

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