У Путіна заговорили про "перемир'я" і розповіли про умови припинення вогню

Російська та українська переговорні групи нібито працюють над узгодженням умов, каже Дмитро Пєсков.

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Дмитро Пєсков прокоментував перспективи переговорів з Україною / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Головне із заяв Пєскова:

Сторони нібито працюють над узгодженням умов припинення вогню

Процес ще не дійшов до етапу встановлення перемир'я

Ситуацію навколо обговорення умов перемир'я прокоментував Дмитро Пєсков - прессекретар російського диктатора Володимира Путіна.

Кремль стверджує, що російська та українська переговорні групи нібито працюють над узгодженням умов для можливого тимчасового припинення бойових дій, цитують його російські ЗМІ.

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Прессекретар Путіна також заявив, що процес ще не дійшов до етапу встановлення перемир'я.

"Наразі про перемир'я і тимчасове припинення бойових дій не йдеться. Спочатку необхідно узгодити текст відповідного меморандуму і визначити перелік умов, за яких може бути досягнуто тимчасове припинення вогню. Цим завданням зараз зайняті переговорні групи. Водночас "спеціальна військова операція" триває", - заявив Пєсков.

Раніше повідомлялося про те, що в РФ заговорили про другий раунд переговорів з Україною. Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова прийняти Україну і РФ для нових переговорів.

Нагадаємо, раніше в ОП розповіли, що може примусити Путіна до переговорів. В ОП закликали США діяти рішуче, зокрема посилити ППО і ввести ембарго.

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся в Москві з диктатором РФ Володимиром Путіним для обговорення зусиль з припинення війни в Україні та подальших кроків після контактів між Києвом і Москвою.

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Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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