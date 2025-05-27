Чи отримає Україна Taurus після візиту Зеленського до Німеччини: подробиці

Мерц пояснив що говорив про вже чинне рішення, а не про нові поставки озброєння.

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Німеччина говорить про підтримку України без обмежень / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, wikipedia.org

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Що означає скасування обмежень для постачання зброї Україні

Чому рішення щодо Taurus відкладають попри заяви Мерца

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно наголосив на своїй рішучості підтримувати Україну, зокрема, й у контексті постачання озброєння без обмежень щодо дальності. Його слова викликали широку міжнародну увагу, зокрема й у Росії.

Проте, як зазначає Bild, подібні обмеження були скасовані ще у травні 2024 року за рішенням тодішнього канцлера Олафа Шольца — після початку російського наступу на Харківщину.

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"Попри скасування обмежень, Німеччина досі не передавала ЗСУ озброєння з дальністю понад 85 км — саме стільки становить радіус дії системи Mars-2", — наголошують журналісти.

Після заяви Мерца в ЗМІ почали припускати, що він натякає на можливе постачання Україні крилатих ракет Taurus. Проте, за інформацією Bild із джерел в уряді, навіть під час візиту президента Володимира Зеленського до Берліна 28 травня рішення про передачу Taurus не буде ухвалене.

Існувала також версія, що Мерц свідомо намагається дезорієнтувати Росію, залишаючи її в невизначеності щодо майбутніх поставок. Однак згодом політик уточнив свою позицію, зазначивши: він лише "описав те, що вже давно стало реальністю". Обмеження було скасовано кілька місяців тому, і, за його словами, це було "правильним рішенням".

Ракета Taurus / Інфографіка: Главред

"Незалежно від впливу його слів, тепер розгораються нові дебати про те, яке озброєння Німеччина повинна поставити Україні, якщо Володимир Путін, як і раніше, не готовий піти на перемир'я", — підсумовує Bild.

Передача Україні ракет Taurus - що відомо

Нагадаємо, що ще до свого обрання канцлером Німеччини Фрідріх Мерц публічно підтримував ідею постачання Україні далекобійних ракет Taurus, але наголошував, що це рішення має бути погоджене з європейськими партнерами.

За даними ЗМІ, Україна може найближчим часом отримати далекобійні крилаті ракети Taurus від Німеччини. Мерц може передати ЗСУ до 150 ракет.

Як повідомляв Главред, 26 травня канцлер ФРН заявив, що Німеччина, Велика Британія, Франція та США домовилися про скасування обмежень на дальність застосування своєї зброї. За словами Мерца, це відкриває можливість для України ефективніше оборонятися, завдаючи удари по військових об’єктах на території Росії.

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Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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