Війна триватиме довше, ніж можемо уявити: Мерц насторожив сумним прогнозом

Ініціатива щодо переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним навряд чи призведе до реального вирішення конфлікту, вважає Фрідріх Мерц.

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Фрідріх Мерц прокоментував імовірність припинення вогню / колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Головне із заяв Мерца:

Ініціатива щодо переговорів із Путіним навряд чи приведе до результату

Путін сприймає такі ініціативи як прояв слабкості

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц прокоментував ситуацію навколо ініціатив щодо припинення вогню в Україні.

Як наголосив він в інтерв'ю телеканалу WDR, ініціатива щодо переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним навряд чи призведе до реального вирішення конфлікту, передає Bild.

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Таку думку німецький канцлер висловив, аналізуючи нещодавні невдалі спроби досягти перемир'я в Україні.

"Путін, очевидно, сприймає такі ініціативи як прояв слабкості", - зазначив Мерц.

Він додав, що якщо навіть ідея зустрічі на нейтральному майданчику, як-от Ватикан, не знаходить відгуку в російського керівництва, то слід визнати: війна, імовірно, затягнеться набагато довше, ніж хотілося б чи ніж можна було б припустити.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський розкрив деталі можливих переговорів із Росією. Україна обговорює з партнерами можливість прямих переговорів із Росією для миру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Папа Римський готовий провести мирні переговори щодо України. Про згоду приймати у Ватикані представників України і РФ понтифік розповів прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні.

Як писав Главред, раніше президент США Трамп провів переговори телефоном з лідерами України і РФ. Він також висловив думку, що Путін нібито зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту з Україною.

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