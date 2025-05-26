Війна триватиме довше, ніж можемо уявити: Мерц насторожив сумним прогнозом

Головне із заяв Мерца:
- Ініціатива щодо переговорів із Путіним навряд чи приведе до результату
- Путін сприймає такі ініціативи як прояв слабкості
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц прокоментував ситуацію навколо ініціатив щодо припинення вогню в Україні.
Як наголосив він в інтерв'ю телеканалу WDR, ініціатива щодо переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним навряд чи призведе до реального вирішення конфлікту, передає Bild.
Таку думку німецький канцлер висловив, аналізуючи нещодавні невдалі спроби досягти перемир'я в Україні.
"Путін, очевидно, сприймає такі ініціативи як прояв слабкості", - зазначив Мерц.
Він додав, що якщо навіть ідея зустрічі на нейтральному майданчику, як-от Ватикан, не знаходить відгуку в російського керівництва, то слід визнати: війна, імовірно, затягнеться набагато довше, ніж хотілося б чи ніж можна було б припустити.
Переговори про припинення вогню - останні новини за темою
Раніше Володимир Зеленський розкрив деталі можливих переговорів із Росією. Україна обговорює з партнерами можливість прямих переговорів із Росією для миру.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Папа Римський готовий провести мирні переговори щодо України. Про згоду приймати у Ватикані представників України і РФ понтифік розповів прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні.
Як писав Главред, раніше президент США Трамп провів переговори телефоном з лідерами України і РФ. Він також висловив думку, що Путін нібито зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту з Україною.
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Що відомо про Bild
Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.
Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.
У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.
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